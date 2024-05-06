Экс-дипломат США: Украина до ноября не продержится

Демократы пытаются затянуть поражение Украины до президентских выборов, но она может не продержаться. Многие украинцы понимают, что нужно договариваться. Но Зеленский этому мешает и рискует стать «жертвой собственной неуступчивости», считает бывший американский дипломат Час Фриман. По его мнению, Украина не дотянет до ноября, и вместо Зеленского к власти придёт более сговорчивое правительство.
ЧАС ФРИМАН, бывший американский дипломат: Почему Соединённые Штаты продолжают накачивать Украину оружием? Прежде всего, позвольте отметить, что на согласование этого пакета помощи у нас ушло очень много времени, что никого не обнадёживает. Едва ли это спасло репутацию Америки как надёжного партнёра — как раз по причине столь затянувшегося характера этого процесса. А ведь на данный момент Украина действительно на последнем издыхании. Иными словами, объёмы вооружений, которые будут поставлены, как и сроки этих поставок не позволят Украине перейти в наступление, и, на мой взгляд, этого будет недостаточно для того, чтобы помочь ей удержать линию обороны перед лицом российских атак. Это первый момент.
Второй момент заключается в том, что здесь есть политический расчёт с разных сторон. Среди некоторой части республиканских кругов бытует ультранационалистическая неоконсервативная философия, представителями которой выступают люди вроде Виктории Нуланд, поэтому многие республиканцы, как только господин Трамп перестал возражать против предоставления Украине помощи, оказались готовы дать ей ход. В рядах демократов, по моему мнению, дела обстояли более цинично. Те не хотят, чтобы Украина окончательно развалилась до ноября и до выборов. Они намерены переложить этот вопрос на плечи следующей администрации.
Считаю вполне вероятным, что по целому ряду причин Украина до ноябрьских выборов не продержится. Многие украинцы понимают, что на данном этапе конец этой войне следует положить путём переговоров. Главное препятствие для этого — сам господин Зеленский, поскольку он непреклонен в вопросе отказа от проведения каких-либо переговоров [с Москвой] и, по сути, издал указ, сделавший такие переговоры невозможными. От этого следует отказаться. Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, и в Киеве могут появиться новые власти, которые, вместо того, чтобы отрицать реальное положение дел, будут с большей готовностью его признавать.
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