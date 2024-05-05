Немецкий военный эксперт: масштаб российской системы РЭБ стал проблемой для американских высокоточных ракет

В ВСУ заявляют, что из-за российской РЭБ американское высокоточное оружие уже не такое уж и точное. Немецкий военный эксперт Нико Ланге подтверждает это наблюдение в эфире ZDF. По его оценкам, российские войска очень эффективно используют оба типа помех: и «глушение», и «запутывание». Из-за этого нужно серьёзно дорабатывать американские ракеты. Особенно серьёзной ситуацию делает глубина проникновения РЭБ, «вплоть до окопов», отмечает Ланге.

С украинской точки зрения, радиоэлектронная борьба русских очень проблематична. Судя по всему, многие американские ракеты были таким образом обезврежены российской стороной или, по крайней мере, существенно заглушены. Речь идёт, в частности, о так называемых ракетах GLSDB. Можете ли вы ещё раз объяснить, что это за ракеты и что конкретно делает российская сторона с ними? Что они делают и почему это так проблематично для Украины?

НИКО ЛАНГЕ, военный эксперт: Мы — западные партнёры, в том числе Германия — поставили на Украину высокоточное оружие, в том числе снаряды для (обычной. — ИноТВ) артиллерии и реактивной артиллерии, которые могут поражать цели очень точно, поскольку для управления ими используют GPS. И именно здесь Россия применяет радиоэлектронную борьбу и способна «джеммить»* сигнал GPS. То есть глушить этот боеприпас, чтобы он уже не знал, где цель, и поэтому попал в какое-нибудь другое место. Или «спуфить»**, то есть заставить боеприпас поверить, что цель находится где-то в другом месте, и после этого он летит в неправильном направлении и не поразит цель.

И русские имеют очень мощные системы, и это, конечно, снижает эффективность высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, реактивной артиллерии, а также GLSDB. Теперь предстоит посмотреть, что можно сделать с GLSDB, для того чтобы всё же сделать его боепригодным. Например, обновить программное обеспечение и сделать скачкообразную перестройку частоты, чтобы боеприпас постоянно менял частоты во время поиска цели, чтобы его не так легко могла глушить радиоэлектронная борьба русских.

Но это постоянный процесс, и, к сожалению, наши высокоточные боеприпасы, которые мы поставляли на Украину, из-за этих помех уже не такие мощные.

Да, российская сторона действительно использует глушилки, я уверен, мы их только что видели (указывает на экран. — ИноТВ). В противном случае мы бы снова увидели их на экране. Можете вкратце сказать, как работают эти глушилки? Вы это имели в виду под «спуфить»? Я правильно понял?

НИКО ЛАНГЕ: Да, есть два метода: «джемминг» и «спуфинг». Используя «джемминг», вы нарушаете связь высокоточного боеприпаса со спутниковой связью, то есть GPS. Вы сталкивались с этим, даже не знаю, если владели фитнес-часами или другим устройствам, определяющим положение через спутниковую навигацию. Если сигнал не может быть принят из-за помех, то положение точно определить невозможно, и тогда высокоточные боеприпасы не попадают в цель.

«Спуфинг» в своей основе работает наоборот. Вы «скармливаете» боеприпасу координату, которую он ищет, через GPS, которая на самом деле находится совсем где-то в другом месте. После этого он думает, что находится в позиции «А», но на самом деле находясь в позиции «Б». А это значит, что цель не может быть поражена.

Оба метода очень мощно развиты российской стороной. Но, прежде всего, русские имеют высокий уровень проникновения. То есть, у них есть не несколько систем, которые хаотично размещены, напротив, системы постановки помех у них располагаются вплоть до окопов.

Дата выхода в эфир 4 мая 2024 года.

* Jamming, от английского to jam — глушить. Тип РЭБ, когда создаются помехи в сигнале между ракетой и спутником, который осуществляет наведение на цель. (прим. — ИноТВ)

** Spoofing, от английского to spoof — обманывать, надувать. Тип РЭБ, когда сигналы системы наведения имитируются таким образом, чтобы заставить получателя неверно определять своё местоположение. (прим. — ИноТВ)