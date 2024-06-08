Конгрессмен США признал, что Путин прав: санкциями против России США стреляют себе в ногу

Пока США не обложили Москву санкциями, до 70% расчётов с ней Запад проводил в долларах, отметил в интервью Такеру Карлсону американский конгрессмен Томас Мэсси, ссылаясь на заявление Владимира Путина. Он признал, что российский президент был прав, когда говорил, что США сами себе навредили своими ограничительными мерами, поскольку урезают прибыль, которую могли бы получить от долларовых финансовых операций.

ТОМАС МЭССИ, конгрессмен-республеканец США: В настоящее время мы можем его [наш государственный долг] финансировать, поскольку мы [американский доллар] — мировая резервная валюта.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Да.

ТОМАС МЭССИ: И когда мы печатаем больше денег, что мы делаем постоянно — в лице Федрезерва, фактически наша страна облагает налогом весь мир. Все в мире, кто держит доллары, платят за [долларовые] транзакции около 3% комиссии. Я это сравниваю с использованием кредитной карты на заправке: если ты пользуешься кредиткой, то платишь сверх 3%.

ТАКЕР КАРЛСОН: Верно.

ТОМАС МЭССИ: Таким образом мы получаем 3% с провоцируемой нами инфляции, так как весь мир использует нашу валюту. Мы сможем это делать до тех пор, пока в мире будут продолжать её использовать. Но, на мой взгляд, этому придёт конец. В какой-то момент американским долларом перестанут пользоваться как резервной валютой. Я смотрел ваше интервью с [Владимиром] Путиным. Как бы к нему ни относились, но среди прочего он сказал следующую верную вещь: до того, как мы ввели в отношении России санкции, 70% их расчётов проводились в американских долларах. А после введения санкций в долларах США осуществляются менее 20% российских операций. Так что, как это ни парадоксально, но всеми этими санкциями мы вредим сами себе. Каждый раз, вводя санкции против какой-либо страны и заявляя: «Вы не можете осуществлять расчёты в нашей валюте», мы лишаем себя возможности взымать с этой страны 3% за транзакцию. Ведь печатая на 3% больше долларов, мы просто забираем эти деньги...

ТАКЕР КАРЛСОН: А кроме того, мы посылаем весьма чёткий сигнал о том, что доллар ненадёжен — для вас.

ТОМАС МЭССИ: Верно.

ТАКЕР КАРЛСОН: Такова ведь суть резервной валюты — это «безопасная гавань», поскольку речь о стабильной стране — самой стабильной в мире. И мы не намерены использовать доллар в качестве оружия, поскольку это причинит вред нам самим. Но ни с того ни с сего как раз это мы сейчас и делаем.



Дата публикации 07 июня 2024 года.