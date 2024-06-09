Бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер не боится высказывать своё мнение, противоречащее Вашингтону, и годами освещает неудобную правду о многих вещах — такое в Белом доме не приемлют. Именно в этом, по мнению экс-сотрудника Госдепа Мэттью Хо, заключается мотив изъятия паспорта у бывшего аналитика ЦРУ Скотта Риттера и запрет на выезд в Россию. И по мере ослабления США подобные случаи будут только учащаться, отмечает эксперт в интервью Dialogue Works.

Давайте обсудим ситуацию со Скоттом Риттером. Он собирался поехать на ПМЭФ, но Госдепартамент изъял его паспорт, так что он не смог туда попасть. Как человек, который работал с Госдепом и знает, как там всё устроено: на ваш взгляд, чем было обусловлено такое решение с их стороны?

МЭТТЬЮ ХО, экс-сотрудник Госдепартамента США: Нима, я не знаю. Я так и не увидел объяснений. Зато я увидел извинения в Twitter от людей, которые ненавидят Скотта. Скотт ведь не просто высказывает своё мнение, говорит точно и честно, говорит правду, но и оказывается прав во многих вещах на протяжении вот уже десятилетий. Поэтому люди ненавидят его. И теперь их апологеты в Twitter придумывают всевозможные оправдания и объяснения. Но объяснений произошедшего от Госдепартамента я так и не увидел, как не увидел ничего и от погранично-таможенной службы.

Скотт довольно ясно дал понять, что офицеры, которые задержали его и забрали паспорт, не знали, зачем они это делают. Им просто сказали пойти и найти этого парня, вытащить его из очереди, забрать паспорт и отправить домой. Я не могу сказать, сколько раз в день эти офицеры проделывают подобную процедуру. Часто ли это происходит? Сомневаюсь. Но куда больше сомнений вызывает мотив.

Можно только предположить, что причина, по которой Скотту не разрешили лететь, заключается в том, что было принято решение наложить ограничения и не допустить Скотта к поездке, чтобы подавить его свободу слова. То, что он говорит, вредит истеблишменту, вредит элитам, вредит американской империи — а такого допускать нельзя.

А когда всё рушится, когда всё разваливается, когда состояние этой американской империи продолжает ухудшаться, отчаяние, разочарование, гнев и страх заставляют принимать подобные действия. И это лишь одна из мер, которые мы увидим (и я уверен, что большинство людей, которые смотрят и слушают меня, согласятся с этим) ещё не раз.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.