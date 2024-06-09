CBS News: возвращение Трампа сулит Европе хаос
ВЕДУЩАЯ CBS News: Какие есть опасения у альянса на случай, если Трампа переизберут?
ВЕДУЩАЯ CBS News: Какие есть опасения у альянса на случай, если Трампа переизберут?
Удары ВСУ по Херсонской области и Луганской Народной Республике являются бесчеловечными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Взрыв прогремел в Николаеве на Украине.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоило бы самому покаяться перед украинцами за то, что он обрёк их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина.
Американский политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в конфликт.
Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе мексиканец Хулио Сезар Мартинес провалил тест на допинг.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами полностью содержат Украину и управляют ею.
Исполняющий обязанности главы иранского МИД Али Багери сообщил, что Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы.
Вратарь Матвей Сафонов ответил, как могла бы выглядеть сборная России на чемпионате Европы по футболу.
Мессенджер Telegram, в котором ранее наблюдался масштабный сбой, вновь заработал.
Два российских игрока вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News.
Советский Союз помог десяткам африканских стран получить независимость, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются не только в России, но и в Соединённых Штатах и Европе.
Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло рассказал о работе по переходу игрока в европейский чемпионат.
ВКС России нанесли удары по четырём местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии.
Израильская армия сообщила, что из-за пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары.
Власти Мюнхена не хотят давать УЕФА разрешение на проведение праздничного фейерверка на открытии чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Леонова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.
Арабский мир показывает, что у него есть истинные ценности, а также уважение к культуре и традициям других стран, отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы, в результате которой погиб иранский лидер Ибрагим Раиси, продолжает расследование.
Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил, могут ли аналоги Олимпийских игр в виде Игр дружбы и Игр БРИКС заменить их полноценно.
В работе мессенджера Telegram в России произошёл сбой.
Одной из причин аварийной посадки самолёта Piper в Подмосковье стала неисправность двигателя.
Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело после столкновения КамАЗа и автобуса с 15 пассажирами.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о новом контракте.
В возрасте 53 лет скончался гендиректор международной неправительственной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар.
Освобождённый в секторе Газа россиянин Андрей Козлов по-русски поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который навестил его в больнице.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что США долгое время проводят информационную политику, основанную на ненависти к русским людям.
Депутат земельного парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что решила вместе с детьми перебраться из ФРГ в Россию.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.
При президенте Эммануэле Макроне Франция стала абсолютно зависимой от США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Рамазан Махачев, отец чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, как его мама относится к боям.
Глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил участия в президентских выборах этой осенью.
ВСУ открыли огонь по Энергодару — прилёты зафиксированы в центре города, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.
Президент Франции Эммануэль Макрон в угоду политическим амбициям поставил на кон всё — такого позора страна давно не испытывала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В результате обстрелов ВСУ за день в ДНР пострадали шестеро мирных жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Льюис Хэмилтон из Mercedes стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о молодых игроках в сборной России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Франции Эммануэля Макрона с главной героиней французского эротического фильма «Эммануэль».
Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что никто не может запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.
Рособрнадзор зафиксировал четыре случая срыва ЕГЭ в ЛНР и Брянской области в результате воздушной тревоги, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на ПМЭФ-2024.
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что шведы на конгрессе Международной федерации хоккея с мячом (FIB) потребовали исключить россиян из всех комитетов организации.
Герой мема про «борщик с капусткой, но не красный» Никита Литвинков сообщил RT, что вернулся на родину после задержания в Таиланде.
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Четырёх человек, пострадавших при ударе ВСУ по селу Садовому в Херсонской области, направили на лечение в Крым, сообщает Минздрав региона.
Легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарина в Подмосковье.
Повреждённый от ракетного удара ВСУ жилой дом в Луганске, предварительно, подлежит восстановлению, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе не сможет принять участие в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).