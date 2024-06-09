CBS News: возвращение Трампа сулит Европе хаос

Европа очень переживает из-за возможного возвращения Трампа на пост президента США, заявил в интервью CBS аналитик Макс Бергман. По его словам, без лидерства США в военной сфере, - а это именно то, за что выступает Трамп, - Европе грозит хаос.

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МАКС БЕРГМАН, Центр стратегических и международных исследований: Очевидно, необходимо, чтобы европейцы больше тратили [на оборону], и хорошая новость в том, что они это делают. Война на Украине стала этаким призывом к действию, и теперь мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше 2%. Так что это потрясающие новости.

В более широком смысле проблема в том, что европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения. И если мы не выходим на поле, если основной игрок не выходит на поле, то у вас проблемы.

Это и становится причиной для усиления беспокойства в Европе: они больше тратят, у них есть кое-какой потенциал, но им нужно, чтобы мы руководили военными действиями в случае, если Европа ввяжется в войну, и ей надо будет выстоять. Так что начнётся хаос, если США выйдут из игры и отстранятся.

А в ситуации, когда Россия перевооружается и, вероятно, вооружает другие страны, как говорится в упомянутом вами ранее докладе, для Европы уровень угрозы будет выше, чем за всё время после окончания холодной войны. Так что Европа очень переживает из-за любой возможности сокращения участия США и их поддержки.

Дата публикации 07 июня 2024 года.