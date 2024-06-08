American Conservative Оригинал

TAC: при покровительстве Госдепа на Украине составили чёрный список американцев

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Украинская «независимая» неправительственная медиа-организация опубликовала перечень американских граждан и организаций, которые выступают против помощи Киеву, пишет The American Conservative. Примечательно, что этот очевидный список врагов, в котором среди прочего фигурируют десятки действующих политиков, был составлен человеком, который проходил обучение в Госдепартаменте США, обращает внимание издание.
TAC: при покровительстве Госдепа на Украине составили чёрный список американцев
AP

Украинская «независимая» неправительственная медиа-организация Texty опубликовала статью, в которой перечисляла американских противников помощи Киеву. Она обвинила их в повторении «кремлёвской пропаганды» и в недавних неудачах ВСУ на поле боя, сообщает The American Conservative. 

Примечательно, что в этот очевидный список врагов попало само издание, многие его авторы, включая полковника Дугласа Макгрегора, и известные политики. Что ещё более интересно, перечень составил основатель Texty Анатолий Бондаренко, который прошёл обучение в Госдепартаменте США.
 
Бондаренко стажировался в рамках программы TechCamp, которая обеспечивает обучение иностранных журналистов, НПО и активистов. Причём ни сам украинец, ни Госдеп этого не скрывают, подчёркивает The American Conservative.
 
В сам чёрный список вошли как консерваторы, так и либералы. Причём пацифистские организации Codepink и Rage Against the War Machine соседствуют с Институтом Катона и Фондом наследия. Там же оказались ведущие Daily Wire Бен Шапиро и Майкл Ноулз, лингвист Ноам Хомский, экономист Джеффри Сакс, экс-конгрессмен Рон Пол и кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший.
 
Составители списка также включили десятки действующих американских политиков, в том числе сенаторов Джей Ди Вэнса, Рэнда Пола, Рона Джонсона и даже бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, но ни одного демократа. Кроме того, в перечень попали республиканцы, которые сначала поддерживали Киев, но потом изменили к нему своё отношение. «Бондаренко (и, вероятно, его кураторы в Госдепартаменте) не прощают даже малейшего несогласия с максималистской украинской позицией», — делает вывод The American Conservative.
 
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American Conservative США Северная Америка
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