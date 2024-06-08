Вучич: Запад недооценивает Путина, если надеется победить его на Украине
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Что ещё больше усложняет ситуацию, так это то, что все говорят только о войне... Никто не пытается прийти к миру, никто не говорит о мире... Мир — это сейчас едва ли не запретное слово. Пожалуйста, обратите на это внимание. Они говорят, мол, нам надо победить, чтобы обеспечить мир в будущем. Но никто не говорит, собственно, о мире, который затем можно было бы обсудить за столом переговоров. Но при этом необходимо, чтобы за столом была и другая сторона. По мне, это очень странно, что никто не пытается реально остановить войну. Есть другая теория... которую я понимаю... я не говорю, что я её одобряю, но я её понимаю. Теория заключается в том, что на Западе считают, что могут легко победить в противостоянии с Путиным, и хотят вымотать его на Украине — и затем в дело вступят они... и тогда Россия в её сегодняшних территориальных границах, в её сегодняшнем виде перестанет существовать; Путин будет свергнут — и так далее... Быть может, это возможно...
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Вы считаете, что это возможно? Использовать Украину для ослабления России?..
Дата публикации 08 июня 2024 года.