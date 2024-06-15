Перед Олимпийскими играми из французской столицы выдворяют тысячи наиболее уязвимых слоёв населения — нелегалов, проституток и бездомных, передаёт TVL. Группа «Обратная сторона медали» пытается привлечь внимание правительства к тому, что такой подход превращает Игры в элитарное мероприятие и не выполняет обещание сделать общество более инклюзивным.

ВЕДУЩИЙ TVL: С мая 2023 по апрель 2024 года из Парижского региона выдворили 12545 человек, сообщает группа «Обратная сторона медали». В неё входят различные организации, включая Армию спасения, Врачей мира и французское отделение Emmaus. Число выдворений увеличилось на 38,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Такой рост группа связывает с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм в столице: в докладе, опубликованном в понедельник, она осуждает такую полноценную социальную чистку.

Среди неугодных властям людей — нелегалы, а также проститутки и маргиналы. По крайней мере 350 из них живут в районах, где продут состязания, — в так называемой антитеррористической или красной зоне. Правительство уже приняло решение по вопросу, получат ли они QR-коды: так, большинство из этих несчастных просто-напросто выгонят.

Что касается других социальных групп, упомянутых в докладе, многих из них переселили в региональные приюты к вящему недовольству жителей и представителей местной администрации. Таким образом, власти распространяют проблему нелегальной миграции по территории Франции, даже не пытаясь её решить.

В вопросе о наиболее незащищённых группах французов политика правительства ставит настоящую моральную проблему, к тому же мест для их размещения крайне не хватает. Так, в ночь на 22 апреля из 706 человек, которые попросили о предоставлении им жилья в департаменте Сен-Сен-Дени, где пройдёт большинство испытаний, лишь шесть смогли провести ночь под крышей.

Другое последствие предстоящих Игр — закрытие в Сен-Сен-Дени почти половины пунктов раздачи еды. Озвученная причина: они находятся в зоне, где будут проходить соревнования. В то же время этим летом уже побит рекорд по смертности среди живущих на улице людей. Для многих тысяч из них такая ситуация может привести к трагическому исходу. Об этом говорит социальный работник Элена Дюпон:

ЭЛЕНА ДЮПОН, соцработник: Во время Олимпийских игр… Например, я в последний раз совершаю объезд 11 июня. После 11 июня мы даже не знаем, где будет проходить раздача еды. То есть бездомные будут умирать с голода, а голодный бездомный, я вас уверяю, это очень опасно.

Ещё одно подтверждение элитарного характера предстоящей олимпиады, которая с каждым днём всё дальше отходит от обещаний провести массовое событие, притом что главным из обещаний было сделать общество более инклюзивным.

После обращения, адресованного Организационному комитету Олимпийских игр в октябре 2023 году, группа «Обратная сторона медали» потребовала гарантий, что власти продолжат поддерживать уязвимые и изолированные слои населения. Комитет ответил, цитата, что он «не обладает полномочиями по вопросу оказания социальной помощи». Другими словами, с Игр долой — из сердца вон.