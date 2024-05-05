BFM TV: перед прибытием олимпийского огня Марсель превратился в свалку

За несколько дней до прибытия олимпийского огня в Марсель улицы города заставлены переполненными мусорными баками, передаёт BFM TV. Причина такого неприглядного вида — забастовка мусорщиков, чьи требования местные власти считают завышенными.

На улицах Марселя есть от чего перестать улыбаться: со среды тротуары заставлены мусорными баками. Грязь и вонь стали новыми и крайне неудобными соседями марсельцев, раздражённых сложившейся ситуацией.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: К сожалению, мы привыкли, но, конечно, это неприятно.

ЖИТЕЛЬ МАРСЕЛЯ: Начинает мешать, к тому же с ростом температуры появляется отвратительная смесь запахов.

Отвратительная смесь запахов, причиной которой стала забастовка работников, занимающихся вывозом мусора и поддержанием чистоты в Марселе. Социальный протест начался по инициативе профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) в метрополии Экс-Марсель прямо перед прибытием олимпийского огня в Старый порт.

ЖАН-ИВ СЕЙЯГ, городской советник — делегат по вопросам чистоты, гигиены и стихийных свалок: За несколько дней до события межпланетного масштаба, когда взгляды миллиардов будут прикованы к нашему городу, недопустимо доводить его до такого состояния.

Среди требований бастующих — увеличение коэффициента тяжести труда с 15 до 30 процентов, а также полный пересмотр рынка государственных услуг по уборке города. Власти Марселя считают такие требования завышенными.

ЖАН-ИВ СЕЙЯГ: Таким образом, они будут работать на час меньше, зарабатывая в месяц на 300—400 евро больше. Город не может такое потянуть, и я лично считаю, что это неприемлемо.

Для улучшения ситуации местные власти обратились к префектуре, чтобы мусорщиков заставили работать, а вывоз мусора наконец возобновился.