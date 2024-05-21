Французский журналист: США навязывают Украине кредиты, чтобы держать её экономику за горло

13:04
Источник: «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
13:03
Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы гражданских объектов
Россия по-прежнему видит «совершенно бесчеловечные обстрелы» гражданских объектов со стороны украинских военных, спецоперация на Украине продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13:03
В Эстонии православный приход впервые проголосовал за отделение от РПЦ
Православный приход в районе Нымме в Таллине проголосовал за выход из-под юрисдикции Русской православной церкви.
13:00
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с ЛНР.
12:59
В России увеличилось число вакансий для полярников
В России число вакансий для полярников увеличилось почти на 50% за год.
12:59
В Москве запустили официальный сайт программы КРТ
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице запустили официальный сайт столичной программы комплексного развития территорий (КРТ).
12:59
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением ребёнка в Казани
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением пятиклассника в Казани.
12:59
Число держателей Пушкинских карт превысило 10 млн к маю
За три года действия федерального проекта «Пушкинская карта» учащиеся потратили на покупку билетов по ней 33 млрд рублей. В мае количество держателей карт достигло 10,3 млн.
12:58
В Москве ограничат движение транспорта из-за мотофестиваля 25 мая
В Москве предупредили об изменении схемы движения транспорта на некоторых улицах в связи с проведением мотофестиваля 25 мая.
12:55
Лавров: США и Израиль пытаются «замотать» вопрос о палестинском государстве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль всячески пытаются «замотать» вопрос о создании палестинского государства.
12:52
Мирный житель скончался в результате удара ВСУ по Васильевке
Мирный житель Васильевки скончался в результате удара ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
12:51
Ласицкене может пропустить Игры БРИКС из-за травмы
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене может не выступить на Играх БРИКС в Казани.
12:51
Ганчев: ВСУ подтянули к Волчанску резервы с южного направления
Украинские войска подтянули к Волчанску резервы с южного направления, со стороны Краматорска (ДНР), сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
12:45
Newsweek: Украине придётся признать утраченные территории российскими
Во имя мирного урегулирования Украине придётся официально признать утраченные территории российскими, заявил журналист Дэн Перри.
12:41
Австралия и Новая Зеландия эвакуируют граждан из Новой Каледонии из-за беспорядков
Австралия и Новая Зеландия приступили к эвакуации своих граждан, находящихся на территории Новой Каледонии, где ранее начались беспорядки.
12:40
Песков: Зеленский скатывается в истерику из-за ситуации на фронтах
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский и представители киевского режима выступают с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах.
12:40
Песков: спецслужбы России следят за военной программой США в космосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские спецслужбы следят за военной программой Соединённых Штатов в космосе.
12:38
Мишустину показали в Нижнем Новгороде новые автомобили Volga
На выставке в Нижнем Новгороде представили новые автомобили Volga. Их показали премьер-министру Михаилу Мишустину.
12:38
Основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации
Основатель и владелец международной лиги АСА Майрбек Хасиев назначен президентом организации.
12:35
Newsweek: истребители Су-57 станут серьёзным вызовом для обещанных Украине F-16
Российские истребители Су-57 станут серьёзным вызовом для обещанных Украине F-16 — российские самолёты могут «похвастать» передовыми технологиями малозаметности и двигателями с улучшенным управлением вектором тяги, пишет Newsweek.
12:29
В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения
Госпитализированный с огнестрельными ранениями премьер Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании, заявили в больнице.
12:25
Галант: меры МУС по ордерам на арест чиновников Израиля заслуживают «презрения»
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал «заслуживающим презрения» решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиваться ордеров на арест израильских чиновников.
12:25
Economist: Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте
Владимир Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте, поэтому на встречах с военнослужащими он «кричит на генералов», сообщил журналу The Economist украинский чиновник, который пожелал остаться неназванным.
12:22
Головин попал в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную сезона-2023/24 французской Лиги 1 по версии WhoScored.
12:21
В ГД предложили разрешить россиянам брать удалёнку в период сезонной аллергии
Россиянам предложили дать право переводиться на удалённый формат работы в период сезонной аллергии при наличии соответствующего медицинского заключения. С таким предложением выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
12:19
В Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС по Израилю
Реакция США на решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении властей Израиля очень любопытная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:17
Песков: о присутствии Путина на похоронах Раиси речи не идёт
На похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, по предварительным данным, не предусмотрено международного участия, российский лидер Владимир Путин присутствовать там не планирует, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
12:10
Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром
Комментатор Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ) перед последним туром сезона-2023/24.
12:09
Пасечник: вчерашний удар по Свердловску в ЛНР ВСУ нанесли с помощью ATACMS
Удар ВСУ по Свердловску в ЛНР, предположительно, был нанесён с использованием ракет ATACMS, снабжённых кассетной боевой частью.
12:00
Власти Финляндии обсудят законопроект, позволяющий открыть границу с Россией
Правительство Финляндии направило в парламент законопроект, позволяющий открыть погранпункты с Россией.
11:58
Правящая партия Армении заявила об отсутствии планов обсуждать отставку Пашиняна
В армянской правящей партии «Гражданский договор» заявили, что не намерены обсуждать вопрос отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
11:54
Немецкая журналистка Хенн рассказала о вынужденном переезде в Россию
Сотрудница немецкой редакции RT переехала в Россию, где получила временное убежище. Дагмар Хенн опасалась за свою жизнь в Германии. Её историю рассказали на Первом канале.
11:52
Relevo: Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» из-за низкого уровня чемпионата
Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть клуб из-за низкого уровня чемпионата Саудовской Аравии.
11:48
Посол: Иран не получал от Украины соболезнований в связи с гибелью Раиси
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что власти Украины не выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси.
11:45
В Анапе 25—26 мая состоятся соревнования по триатлону
В Анапе 25—26 мая состоится масштабный фестиваль спорта, в рамках которого пройдут женский и детский забеги, а также соревнования по триатлону на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.
11:45
Economist: украинские военные опасаются, что власти решат «сдать Харьков»
В рядах украинских военных и в политических кругах страны опасаются того, что Киев или Вашингтон могут «сдать Харьков» перед началом мирных переговоров, пишет газета The Economist.
11:42
Иран на встрече глав МИД стран ШОС представит замминистра Сафари
Иранскую сторону на заседании Совета глав МИД стран ШОС представит замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари.
11:39
Власти Японии заявили о готовности к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что страна готовится к эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где произошли массовые беспорядки.
11:37
Роднина: сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Ерёменко могут предложить условия лучше
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном переходе дуэта Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко в сборную США.
11:37
Ганчев: ВС России успешно наступают в районе Липцев в Харьковской области
ВС России успешно наступают в районе Липцев Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
11:34
NYT: удары по объектам энергетики Украины навредят её военной промышленности
Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины ударит по украинской военной промышленности, Киев опасается этого сценария, пишет The New York Times.
11:32
Ганчев: ВС России контролируют около 40% Волчанска
ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
11:29
МИД России разочарован решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе
Москва разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
11:24
Politico: Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса
Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики, пишет Politico.
11:24
Украина объявила об участии в Олимпийских играх в Париже
Министр спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что спортсмены сборной Украины примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
11:21
Украинская журналистка удивилась «пустому Киеву» из-за закона о мобилизации
Украинская журналистка Анна Ковальчук заявила, что Киев «опустел» после принятия в стране нового закона о мобилизации, по её словам, машин на дорогах столицы в рабочий день «меньше, чем в воскресенье».
11:13
Глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину
Заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
11:12
Минобороны: ВСУ использовали Плетеневку для обстрелов Белгорода и Шебекина
Украинские войска использовали посёлок Плетеневка в Харьковской области, чтобы наносить удары по Белгороду и Шебекину, сообщает Министерство обороны России. Сейчас этот населённый пункт освобождён.
11:11
Bild: в Германии произошёл масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи
Жители Германии утром во вторник, 21 мая, столкнулись с крупным сбоем в работе мобильной связи и интернета.
11:09
Головин вернётся в Россию в отпуск
Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что игрок проведёт отпуск в России.