Журналист: у украинцев сложилось «определённое непонимание» в отношении Запада

Рядовые граждане Украины недоумевают в связи с политикой Запада — многие из них считают, что западные страны проявляют чрезмерную осторожность и готовы помогать Киеву лишь выдержать российский натиск, но не одержать над Москвой верх, полагает журналист Алин Ле Бай-Кремер. Как отметила Ле Бай-Кремер в интервью France info, украинцы считают, что союзники могли бы делать больше, чтобы помочь Украине выиграть время — к примеру, отправить в страну своих инструкторов.

Владимир Зеленский в интервью агентству AFP озвучил весьма загадочную фразу, по поводу которой хотелось бы услышать ваш комментарий. Он заявил: «Запад боится поражения России так же сильно, как и поражения Украины». Как вы понимаете эти слова?

АЛИН ЛЕ БАЙ-КРЕМЕР, журналист, сооснователь фонда Stand with Ukraine: Здесь всё дело в том, что существует — в том числе и на Украине среди рядовых граждан — определённое непонимание насчёт отношения условного «Запада», то есть, европейцев и американцев, к поддержке Украины. То есть, кое-где есть мнение, что Запад помогает украинцам сопротивляться, но не готов помогать им победить и наконец положить конец войне. То есть, под формулировкой «положить конец войне» понимается, что именно Украина...

Но ведь США подготовили план помощи объёмом 60 миллиардов долларов.

АЛИН ЛЕ БАЙ-КРЕМЕР: Да, но эта помощь доставляется недостаточно оперативно. А кроме того, есть ещё и достаточно химерические дискусии — их можно услышать от украинцев, когда часто ездишь в страну — по вопросу рисков, которые можно было бы на себя взять, отправив в итоге на Украину инструкторов, специалистов по разминированию, либо же военных, которые будут оставаться в тылу. Но только не на передовую — таких дискуссий нет, учитывая, что речи об отправке солдат в окопы на фронт не идёт.



Нет, украинцы считают, что в итоге будут отправлены инструкторы, специалисты по подготовке, которые занялись бы ровно тем, чем они и занимались вплоть до 24 февраля 2022 года, когда им пришлось прерваться.





Это может помочь Украине получить драгоценное время — ведь, как заявил один американский чиновник, для союзников неделя — это просто неделя, а для Украины неделя — это шанс не потерять чью-то мать, чьего-то ребёнка, чьего-то спутника жизни или друга. То есть, каждый период времени, каждый минувший день — это потенциально ещё один погибший человек. А потому (слова Зеленского. — ИноТВ) — это способ поднять эту тему и обсудить те настроения, которые реально есть на Украине.

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.