Французский генерал: Украину подвели Запад и собственная нерешительность

Тяжёлое положение ВСУ стало итогом того, что западные страны проявили бездействие и бросили Киев как раз в тот момент, когда ему надо было помогать, оставив его без военной помощи, заявил в эфире LCI генерал ВВС Франции в отставке Бернар Норлен. По мнению офицера, другой проблемой стала нерешительность украинского командования, которое не смогло вовремя определиться, какие направления необходимо укреплять.

БЕРНАР НОРЛЕН, генерал ВВС Франции в отставке: Украинцы, украинские вооружённые силы сейчас уже даже не в тяжёлом положении, их положение становится трагическим, а потому ощущение безотлагательности есть. И всё же, нынешняя ситуация несколько удивляет. Об этом, в кавычках, «наступлении» россиян было известно, его ожидали, о нём говорили даже не неделями, а месяцами, да и сами россияне его анонсировали...

Но, быть может, не ждали, что это наступление будет настолько масштабным — что оно будет происходить на всех направлениях? А то ведь некоторые говорили, что у россиян не было возможности нанести удар по всей протяжённости фронта. Но, как мы видим, было и Работино, и теперь вот ещё Харьков — я всё это, в общем, разъясняла.

БЕРНАР НОРЛЕН: Верно. Говорили: «Ну, у россиян нет возможности провести масштабное наступление, операцию большого масштаба, а потому они будут продолжать изматывать украинцев», ну и так далее. Но мы видим, во-первых, адаптацию российского командования к изменению обстановки на фронте, к новой оперативной обстановке, видим, что оно способно подстраивать свою тактику, делать её гораздо более гибкой и лучше приспособленной к местности. А кроме того, на первый взгляд возникает впечатление, что украинское командование проявило своего рода нерешительность — в общем-то, какая-то нерешительность там была совершенно точно, — и не смогло определиться, какую позицию занять и какую стратегию применить.

Некоторые даже говорили, что в украинской армии царила «дезорганизация»...

БЕРНАР НОРЛЕН: Ну здесь точно можно знать, только если побывать на месте — а к тому, что говорят, нужно относиться с осторожностью; да и к тому же, когда дела идут плохо, всегда много критики. Так вот, со стороны Украины была некая проблема. Главная её сложность была в том, что ей действительно сильно не хватает личного состава, не хватает, как вы и сказали, резервов. Кроме того, американцы прервали поставки вооружений, а европейцы, да и вообще западные страны в целом, очень уж мягко отреагировали на ситуацию, которая, как им было прекрасно известно, в итоге приведёт к трагедии. То есть, было бездействие, была инертность, и инертность, я бы сказал, очень даже преступная, ведь Запад сам поставил Украину в крайне сложное положение, бросив её как раз в тот момент, когда её надо было поддержать. Это ясно.

Ну а сейчас украинское командование, как об этом сказала Магали, столкнулось с проблемой — оно не знает, какие позиции нужно укреплять, что будут делать россияне и какие у них есть возможности. Ну а российские войска, конечно, понимают, что перед ними открылось окно возможностей, что обстановка им благоприятствует, а к тому же — они восстановили боевой дух и маневроспособность. И, разумеется, они этим будут пользоваться.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.