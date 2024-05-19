Обозреватель The Guardian: неспособность НАТО помочь Украине заставляет сомневаться в необходимости существования альянса

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NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем New York Times
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Fox: выглядит так, словно Белый дом старается отстранить от выборов как Трампа, так и Байдена Fox News
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Встреча «лучших друзей» бросает вызов западному миропорядку — мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай ИноТВ
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Reuters: Россия расширит присутствие на мировом рынке молочной продукции Reuters
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Экс-разведчик Шаффер: Украина может проиграть в течение трёх месяцев Judging Freedom
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Катастрофический момент для Киева: CNN о продвижении российских войск на харьковском направлении CNN
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В Одессе раздались взрывы
В Одессе раздались звуки взрывов.
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ЦКБР: передача Украиной специалистам США опыта управления дронами несёт угрозу
Передача опыта управления FPV-дронами украинскими военными американским специалистам несёт террористическую угрозу всему миру, заявил глава российского Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе.
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NYT: встреча Путина и Си Цзиьпина показала незыблемость поддержки России Китаем
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина.
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Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе
Александр Усик раздельным решением судей взял верх над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, который прошёл в Эр-Рияде.
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Минобороны ФРГ запросило у правительства дополнительные €3,8 млрд для Украины
Минобороны Германии запросило дополнительные €3,8 млрд у правительства для Украины.
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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
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Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристическими группами
Впервые со времён СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
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Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне
Хосеп Гвардиола заявил, что останется на посту главного тренера «Манчестер Сити» в следующем сезоне.
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Байден назвал Трампа неудачником, который не умеет достойно проигрывать
Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа неудачником, который не умеет достойно проигрывать.
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Сафонов: не представляю, что за игра будет у «Краснодара» с «Динамо»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче с «Динамо» в заключительном туре РПЛ.
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Развожаев сообщил об упавших осколках и суббоеприпасах в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об упавших осколках и суббоеприпасах в городе.
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Защитник «Чикаго» Зайцев: организация в КХЛ стала немного выше, скорости растут
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев оценил прогресс Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Развожаев: повреждений при атаке на Севастополь не зафиксировали
В результате атаки на Севастополь повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
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Telecom Asia: Бакаевым интересуются клубы из Катара и ОАЭ
Нападающий Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду», интересен клубам из Катара и ОАЭ.
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В США заявили об ударе хуситов по танкеру после остановки в России
Центральное командование США заявило об ударе движения «Ансар Аллах» по нефтяному танкеру, шедшему в Китай после остановки в России.
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Жиго заявил, что шокирован уходом Джикии из «Спартака»
Защитник Самюэль Жиго высказался об уходе Георгия Джикии из московского «Спартака».
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Губернатор Севастополя предупредил о работе ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о работе систем ПВО в регионе.
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Пасека: как спортсмен, который уже был на Олимпиаде, сейчас бы на неё не поехала
Призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека заявила, что она сама отказалась бы от участия в Играх.
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Полиция установила, что экс-сотрудник Boeing совершил самоубийство
Найденный мёртвым в марте экс-сотрудник Boeing Джон Барнетт, который был озабочен проблемами компании по части производственных стандартов, умер в результате самоубийства, заявили в полиции штата Южная Каролина.
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Захарова: Запад ведёт себя безумно в отношении Грузии
Россия считает, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где власти приняли закон об иноагентах, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире ТВЦ.
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Моуринью предложили возглавить «Бешикташ»
Португальскому тренеру Жозе Моуринью предложили возглавить турецкий «Бешикташ».
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«Общественное»: в ВСУ заявили о гибели замкомандира авиаэскадрильи Василюка
Замкомандира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины Денис Василюк погиб при «выполнении боевого задания».
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Delfi: требования к ввозу в ЕС животных из России и Белоруссии ужесточат
Продовольственно-ветеринарная служба ужесточит ввоз в Евросоюз домашних животных из России и Белоруссии, сообщает Delfi.
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Сборная Швейцарии разгромила команду Дании в матче группового этапа ЧМ по хоккею
В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.
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Мостовой: есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ.
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Захарова: визит Путина в КНР — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты
Визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику — это судьбоносный шаг, который определяет будущее всей планеты.
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Село Петровка в Белгородской области атаковал дрон ВСУ, ранены два человека
Село Петровка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Отставной генерал ВВС Франции: командование ВСУ растерялось из-за ВС России
Командование ВСУ растерялось, оно не знает, как сейчас действовать из-за продвижения российских войск, считает отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен.
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Борис Ротенберг избран президентом Российской автомобильной федерации
Бориса Ротенберга избрали главой Российской автомобильной федерации (РАФ).
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ТАСС: в Белгороде вновь раздалось несколько взрывов во время ракетной тревоги
В Белгороде вновь раздалось несколько взрывов во время ракетной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
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Чичерова — о дисквалификации Валиевой: очевидно, что ситуация была нацелена на разрушение имиджа
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
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В Молдавии оппозиционный блок «Победа» начал кампанию против вступления в ЕС
Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил о кампании «Нет вступлению в ЕС». Он также сообщил, что в нескольких городах республики прошёл Фестиваль дружбы народов, на котором граждане узнали больше о соседях Молдавии — странах Евразийского экономического союза.
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В «Локомотиве» не рассматривали возможность подписания Джикии
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе не рассматривали возможность подписания контракта с защитником Георгием Джикией.
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Пожар в цехе с полиэтиленом на северо-западе Петербурга локализовали
Спасатели локализовали пожар в цехе с полиэтиленом, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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Китайская разведка раскрыла случаи «гнусного шпионажа» в космической сфере
Китайская разведка раскрыла «множественные случаи шпионажа» в космической сфере. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на Главное разведывательное управление Китая.
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Колесников: отсутствие международных стартов на результаты не влияет
Российский пловец Климент Колесников заявил, что отсутствие международных стартов не влияет на его результаты.
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Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили тактическую ракету «Точка-У» в небе над Белгородской областью.
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ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов
ВС России и Сирии отреагировали на данные о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* ударах с применением БПЛА. Приняты необходимые упреждающие меры.
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Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковщины
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об эвакуации из вновь освобождённых посёлков.
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В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что VAR не будет работать только на одном матче заключительного тура чемпионата России.
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Минсельхоз: в России исключена нехватка кисломолочной продукции
В России исключена нехватка кисломолочной продукции, сырья для её производства в стране достаточно, заявили в Минсельхозе.
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Маск заинтересовался обилием санкционных товаров в России
Иностранные товары в большом количестве присутствуют в России, несмотря на многочисленные санкции Запада. Своё внимание на это обратил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
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Водолацкий: освобождение Старицы поможет перерезать поставки ВСУ в Волчанск
Освобождение Старицы в Харьковской области поможет перерезать поставки боеприпасов и резервов украинским военным в Волчанске, сообщил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
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Мусаев — о победе над «Сочи»: сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ.
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СК России даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии
Следственный комитет даст правовую оценку заочному предъявлению обвинения украинским Государственным бюро расследований директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и другим 18 высокопоставленным российским офицерам.
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Мишель поддержал вето, наложенное президентом Грузии на закон об иноагентах
Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на законопроект об иноагентах, даёт стране шанс сохранить путь в Евросоюз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
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Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Раденск в Херсонской области
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Раденск в Херсонской области. В результате этого ранения получили двое мирных жителей.
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Морено заявил, что продолжит работу в «Сочи» на посту главного тренера
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что принял предложение продлить контракт с клубом.