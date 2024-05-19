Обозреватель The Guardian: неспособность НАТО помочь Украине заставляет сомневаться в необходимости существования альянса

От стран НАТО Украина получает только ту поддержку, которой достаточно для продолжения конфликта, но не для того, чтобы одержать в нём победу, в связи с чем российские силы добиваются существенных успехов на поле боя, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. На этом фоне Тисдалл не видит ничего удивительного в том, что многие задаются вопросом о необходимости существования Североатлантического альянса.

Грандиозное празднование 75-летия НАТО, которое пройдёт в июле в Вашингтоне, маловероятно найдёт отклик в Киеве, где его, скорее всего, сочтут неубедительным, пишет в своей статье для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл. Дело в том, что Североатлантический альянс с треском провалил крупнейшее испытание после окончания холодной войны — битву за Украину.

Тисдалл отмечает, что больше невозможно отрицать, что российские силы добиваются успехов на поле боя. Они извлекают выгоду из медленных поставок оружия Украине и хронического страха Запада перед ростом напряжённости. Сейчас Украина получает только ту поддержку, которой достаточно для продолжения военных усилий, но не для того, чтобы одержать победу.

В странах Запада, прежде всего в США и Великобритании, лидеры «лицемерно» разглагольствует о беспрецедентных угрозах безопасности со стороны России. Однако, подчёркивает обозреватель, хотя эти разговоры могут напугать избирателей, они совсем не пугают ни Москву, ни Пекин, которые продолжают сближаться. Это Тисдалл объясняет тем, что, несмотря на все их разговоры, страны НАТО не готовы вмешаться в ход конфликта или немедленно предложить Украине членство.

В связи с этим, по мнению Тисдалла, вопросы о том, для чего существует НАТО, которые последнее время звучат всё чаще, звучат не без причины. Если Североатлантический альянс немедленно не изменит тактику, «лидерам стран альянса следует отказаться от шампанского и повесить головы от стыда», — пишет обозреватель The Guardian.