Минобороны Финляндии: в Хельсинки нет особого интереса к размещению войск на Украине
Хотя отдельные европейские лидеры утверждают, что могут рассмотреть возможность отправки войск на Украину, у Финляндии «наклонности» к такому сценарию нет. По данным Breaking Defense, об этом дал знать директор по оборонной политике в финском минобороны Янне Куусела.
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