Минобороны Финляндии: в Хельсинки нет особого интереса к размещению войск на Украине

Финские власти не имеют «наклонности» к прямому вмешательству в украинский конфликт, пишет Breaking Defense. Об этом заявил высокопоставленный чиновник минобороны страны.

Хотя отдельные европейские лидеры утверждают, что могут рассмотреть возможность отправки войск на Украину, у Финляндии «наклонности» к такому сценарию нет. По данным Breaking Defense, об этом дал знать директор по оборонной политике в финском минобороны Янне Куусела.

«Как мне кажется, большинство стран НАТО идут тем же курсом, направленным на то, чтобы делать всё возможное, чтобы поддержать Украину, но к прямому участию НАТО в конфликте, то есть к присутствию непосредственно на Украине, я особого энтузиазма не наблюдаю», — приводит издание слова чиновника.

Вместе с тем Куусела отметил, что вопрос о военном присутствии может оказаться не настолько прозрачным, ведь члены НАТО уже предоставляют Украине оружие, готовят её военнослужащих и оказывают прочую поддержку — и это сотрудничество достигло таких масштабов, что Россия уже считает, что ведёт боевые действия против альянса. «Они просто вроде как не так сильно суетятся по этому поводу», — сыронизировал чиновник.

И всё же большой наклонности к интервенции в НАТО не ощущается — во всяком случае, пока, сказал Куусела. «Очень много зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться конфликт и останется ли он в пределах Украины или же выплеснется за её границы», — пояснил он.