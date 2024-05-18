WSJ: Киев просит США предоставить разведданные о целях в России и разрешить наносить по ним удары

14:01
Власти Грузии назвали вмешательством в дела страны участие глав МИД в митинге
Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге в Тбилиси против закона об иноагентах является вмешательством в дела страны.
13:56
Участница конфликта с футболистами «Енисея»: никто из игроков после заведения дела на связь не выходил
Участница конфликта с футболистами «Енисея» сообщила, что после заведения уголовного дела никто из игроков на связь не выходил.
13:51
Подразделения Западной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи
В Минобороны России заявили, что подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух украинских бригад.
13:49
Марченко — об ужине с Овечкиным: взял клюшку у него, для меня это событие
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко вспомнил знакомство с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
13:43
Индия и Пакистан призвали соотечественников проявлять осторожность в Киргизии
Посольства Индии и Пакистана в Киргизии обратились к соотечественникам с призывом соблюдать меры предосторожности в республике.
13:37
Губерниев: Загитова была моим кумиром на льду
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
13:32
В Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин оказался в больнице из-за воспаления лёгких.
13:30
ВСУ потеряли более 690 военных за сутки в зоне ответственности группировки «Юг»
Армия Украины в боях с Южной группировкой Вооружённых сил России потеряла более 690 военнослужащих за сутки.
13:28
ВС России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.
13:25
Марченко уверен, что «Коламбус» выйдет в плей-офф НХЛ в следующем сезоне
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о шансах команды выйти в плей-офф НХЛ в следующем сезоне.
13:24
Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Точка-У» и 21 реактивный снаряд от РСЗО
В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки сбили ракету «Точка-У» и 21 реактивный снаряд от украиснких РСЗО.
13:20
Пименов считает «Динамо» фаворитом РПЛ
Бывший полузащитник «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что столичный клуб является фаворитом в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:19
ВС России освободили населённый пункт Старица Харьковской области
Группировка ВС России «Север» освободила населённый пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны.
13:19
Spiegel: ФРГ предложила использовать ПВО с территорий НАТО для защиты Украины
Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен выступил за использование размещённых на территории государств НАТО систем ПВО для защиты западной части Украины.
13:10
Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох
Решение французских властей пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии вызвало беспокойство среди других западных государств.
13:09
Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал об успешности бойцов из Дагестана.
13:05
Министр сельского хозяйства КНР находится под следствием по делу о коррупции
Министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь был заподозрен в коррупции.
12:59
Марченко надеется, что игроки из НХЛ в скором времени смогут сыграть за сборную России
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко выразил надежду, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут сыграть за сборную России.
12:59
Разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника
Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» заявил об усовершенствовании беспилотника Supercam S350M.
12:49
Госдума разработала проект о бесплатном проезде к месту отпуска для бойцов СВО
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска и обратно для ветеранов СВО.
12:47
«Росатом»: транзит в КНР по Севморпути к 2030 году может вырасти в 20 раз
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.
12:46
«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в другом клубе на арендных условиях.
12:38
MD: у «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави
Руководство «Барселоны» рассматривает несколько кандидатов на замену главному тренеру Хави Эрнандесу.
12:38
Количество пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ увеличилось до 12
Количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины Скадовска в Херсонской области выросло до 12 человек.
12:37
В Харькове прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове.
12:29
Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить рано, надо обыграть «Крылья»
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.
12:26
Минобрнауки: приём в вузы в 2024 году пройдёт согласно действующим нормам
Приём в российские вузы в 2024 году пройдёт в соответствии с действующей системой высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат.
12:24
ТАСС: в Белгороде прозвучали взрывы
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде.
12:19
Скира: Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2025 года
Полузащитник Тони Кроос и руководство «Реала» приняли решение продлить трудовое соглашение.
12:12
На Украине заочно предъявили обвинения Бортникову и Золотову
Украинское Госбюро расследований заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ещё 19 генералам спецслужб России.
12:11
Reuters: у берегов Йемена нефтяной танкер загорелся после попадания ракеты
На борту нефтяного танкера под флагом Панамы произошло возгорание из-за ракетного удара, нанесённого с берега йеменского города Моха.
12:10
Тороп: операция прошла успешно, чувствую себя отлично
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о самочувствии после операции.
12:01
Вес Усика был неправильно определён на взвешивании к бою с Фьюри
Во время официальной церемонии взвешивания к поединку с британцем Тайсоном Фьюри вес украинца Александра Усика был неправильно определён.
11:59
Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд
Подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок.
11:55
ХАМАС: в ходе атаки у Рафаха погибли 15 солдат Израиля
Боевое крыло группировки ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» атаковало израильские войска у Рафаха.
11:52
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что один человек погиб и один ранен в результате атаки беспилотника ВСУ.
11:48
Агент Педро заявил, что решение об отъезде в сборную Бразилии будет принимать «Зенит»
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, прокомментировал вызов своего клиента в сборную Бразилии U20.
11:47
Число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести
Число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести.
11:42
Около 30 человек пострадали в результате беспорядков в центре Бишкека
В пресс-службе Минздрава Киргизии заявили, что около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.
11:39
Федерер и Надаль приняли участие в совместных съёмках для рекламы Louis Vuitton
Экс первые ракетки мира швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль приняли участие в промо люксового бренда Louis Vuitton.
11:35
Кабмин России утвердил план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы
Российское правительство утвердило план мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
11:25
Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как возможное введение тренерских запросов может повлиять на футбол.
11:24
Синоптик Шувалов спрогнозировал дождь в Москве 21 мая
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на следующую неделю.
11:20
Количество пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ выросло до 11
Количество пострадавших при ракетном обстреле Скадовска Херсонской области со стороны ВСУ выросло до 11 человек.
11:20
В Воронеже мужчину приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке
СУ СК России по Воронежской области заявило, что суд приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ мужчину, напавшего на подростка в маршрутном такси в Воронеже.
11:20
Иванов — о VAR: ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о системе видеопомощи арбитрам (VAR) на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.
11:11
Зеленский: Украина нуждается в 120—130 истребителях F-16
Украине необходимо 120—130 F-16 или других современных западных истребителей.
11:07
Тарасова — о Малинине: фигуристы со средними способностями не становятся чемпионами
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень скольжения американского фигуриста Ильи Малинина.
11:01
Сальдо: «Днепр» уничтожил 19 лодок и 37 БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
За сутки на Херсонском направлении группировка войск «Днепр» поразила 19 лодок и 37 беспилотников ВСУ.
10:58
Три человека пострадали в результате обстрела Скадовска из РСЗО HIMARS
В пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявили, что украинские военные обстреляли Скадовск из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали три человека.