Европейские правительства собираются организовать дипломатическую акцию» в отношении Владимира Зеленского, дабы убедить его допустить возможность переговоров с Москвой, пишет сайт Europe 1. Вместе с тем согласится ли адресат такого послания переквалифицироваться в миротворцы, ещё только предстоит увидеть.

Западные чиновники готовят «скоординированную дипломатическую акцию» с целью убедить Владимира Зеленского хотя бы допустить возможность проведения переговоров с Россией, сообщает Europe 1.

В западных вооружённых силах, по всей видимости, уже окончательно признали, что Украине придётся урегулировать конфликт дипломатическим путём, ведь иначе ей будет угрожать ещё более неприятный сценарий — к примеру, в виде открытия Москвой ещё одного фронта.

Впрочем, как отмечает корреспондент радиостанции, «готов ли украинский лидер сменить костюм героя войны на одеяние миротворца» — пока большой вопрос.