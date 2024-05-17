Europe 1: Европа будет уговаривать Зеленского дать согласие на переговоры

17:24
«Акрон», «Химки» и «Динамо» Махачкала получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2024/25
Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензии клубам для участия в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25.
17:23
Специалист Быстров рассказал о полезных свойствах грецких орехов
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, какими полезными свойствами обладают грецкие орехи.
17:23
Синоптик Шувалов спрогнозировал облачную погоду в начале недели в Петербурге
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.
17:23
Врач Драпкина напомнила о важности здорового образа жизни
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина напомнила, что вести здоровый образ жизни очень важно.
17:21
Врач Бережанский дал советы по выбору детских солнцезащитных очков
Эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, как выбрать детские солнцезащитные очки.
17:21
Специалист Чемоданова назвала переработку одним из элементов трудоголизма
Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова рассказала о вреде переработок для здоровья.
17:20
Синоптик Шувалов спрогнозировал «нормальную» майскую погоду в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в выходные и на следующей неделе ожидается благоприятная погода.
17:18
МИД России прокомментировал атаки Украины на российские регионы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы, указала, что Вашингтон, Лондон, Брюссель, а также подконтрольный им Киев играют с огнём.
17:18
Авиаснаряд ЦАХАЛ в ходе налёта на Рафах упал на израильский посёлок
Авиаснаряд ВВС Израиля во время налёта на город Рафах в секторе Газа упал на израильский посёлок Ятед на юге страны.
17:12
В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры
Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам колонии командира батальона 24-й отдельной мехбригады ВСУ Александра Деркача за миномётный обстрел жилых районов города Первомайска. Об этом сообщает СК России.
17:10
Дрозд: в поединке с Усиком Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает, что в поединке с украинцем Александром Усиком Тайсону Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения.
17:06
Мантуров рассказал о важности взаимных инвестиций России и КНР
Первый зампред правительства России Денис Мантуров на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине высказался о важности взаимных инвестиций.
17:05
Дрозд назвал фаворита в бою Усика и Фьюри
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о титульном бое обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.
17:04
В Петербурге объявили об окончании отопительного сезона
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга издал распоряжение об окончании отопительного сезона.
17:04
Бюджет Удмуртии пополнился более чем на 33 млрд рублей за четыре месяца
Вице-премьер Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что за четыре месяца текущего года в бюджет республики поступило 33,8 млрд рублей.
17:04
WP: ВС России взяли под контроль больше территорий, чем ВСУ за контрнаступление
Армия России в ходе недавних операций освободила больше территорий, чем ВСУ смогли отвоевать в ходе контрнаступления 2023 года.
17:02
В Тверской области откроют 67 пляжей к летнему сезону
В Тверской области к началу купального сезона планируется открыть 67 пляжей, из них пять — в детских оздоровительных лагерях.
17:02
Подполье: ВС России нанесли удар по воинской части под Одессой
ВС России нанесли удар по воинской части в посёлке Дачное под Одессой, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
17:01
Число компаний и предпринимателей в индустрии дизайна в Москве достигло пяти тысяч
В Москве число компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в индустрии дизайна, достигло пяти тысяч, заявила заммэра Наталья Сергунина.
17:01
Почти половина россиян тратят на отдыхе больше, чем планировали
Почти половина российских путешественников (47%), принявших участие в новом опросе, признались, что превышали свой лимит трат на отдыхе, тогда как 26% оставались в рамках бюджета.
17:00
Молодые IT-специалисты из Подмосковья поучаствуют в международной олимпиаде
Молодые IT-специалисты, студенты и выпускники, из Московской области примут участие в финале международной олимпиады.
16:59
Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к организации.
16:58
В Тюменской области 18 мая ожидаются грозы и сильный ветер
МЧС предупредило жителей Тюменской области, что в регионе в субботу, 18 мая, ожидаются дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.
16:58
На Кубань направят ещё 5,5 млрд рублей на строительство и модернизацию школ
Краснодарский край в 2024 году получит из федерального бюджета 5,5 млрд рублей на строительство и модернизацию школ.
16:57
В Москве состоится 130 экскурсий в рамках акции «День без турникетов»
В столице в рамках Московской недели предпринимательства 20—26 мая состоится акция «День без турникетов», заявила заммэра Наталья Сергунина.
16:57
Тверь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»
На Театральной площади в Твери 19 мая стартует акция в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».
16:57
Специалист Войцеховский: 90% площадей в российских ТЦ заняли российские бренды
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что российские производители заняли 90% торговых площадей в ТЦ после ухода иностранных брендов.
16:56
Правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку.
16:54
«Военная хроника»: «Искандеры» поразили склад в Одессе
«Военная хроника» заявляет, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили склад в Одессе.
16:50
Ковитиди: практика ограничения свобод стала нормой европейского сообщества
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди раскритиковала в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.
16:46
Брейдо: на данный момент вопрос о защитной маске для Торопа не стоит
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о новости о том, что вратарь клуба Владислав Тороп после восстановления от травмы будет выступать в защитной маске.
16:44
Женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново.
16:40
Суд Казахстана вынес приговор группировке, связанной с боевиками из Сирии
В Астане суд приговорил восемь граждан Казахстана к лишению свободы сроком от семи до 20 лет за террористическую деятельность.
16:32
Глава СЖР: против России ведётся небывалая в истории информационная война
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.
16:30
Суд в Москве арестовал вице-премьера Алтайского края по делу о мошенничестве
Лефортовский суд принял решение отправить под стражу зампредседателя кабмина Алтайского края Ивана Кибардина в рамках расследования дела о мошенничестве.
16:29
ФИФА планирует разрешить тренерам запрашивать просмотр ВАР
Международная федерация футбола (ФИФА) хочет предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы.
16:27
Найденных в подвале Петербурга детей поставили на учёт в опеке Самары
Детей, которых в апреле нашли в подвале в Санкт-Петербурге, поставили на учёт в опеке Самары.
16:22
Чернышенко: ЭКСПО в Харбине — лучшая площадка для взаимодействия партнёров
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Российско-китайское ЭКСПО в Харбине — лучшая площадка для взаимодействия партнёров.
16:21
В Харькове произошёл взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.
16:17
ЕК: запрет вещания четырёх российских СМИ в ЕС должен действовать до конца СВО
Еврокомиссия одобрила запрет на вещание в ЕС РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe и сообщила, что ограничения должны действовать до завершения СВО.
16:16
В Курганской области предупредили о дождях на выходных
В ЦГМС Курганской области сообщили, что 18 и 19 мая в регионе ожидаются небольшие дожди.
16:15
Пытавшийся уйти от правосудия иностранец получил срок в Челябинской области
В Челябинской области задержанный сотрудниками погрануправления ФСБ иностранец, который пытался покинуть Россию по поддельным документам, проведёт в колонии-поселении два с половиной года по приговору Троицкого суда.
16:15
В Челябинской области сотрудников ПСС привлекли к задержанию нарушителя
В Карталах Челябинской области спасатели Локомотивного отряда оказали содействие полиции при задержании мужчины, который пытался скрыться от правоохранителей.
16:14
Российские паралимпийцы выиграли две медали в стартовый день ЧМ по лёгкой атлетике
Российский паралимпиец Альберт Хинчагов завоевал серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
16:14
Аэропорт Сургута обслужил почти 90 тысяч пассажиров с 27 апреля по 12 мая
В число наиболее популярных направлений у пассажиров аэропорта Сургута в период майских праздников вошли Москва, Уфа и Махачкала, а также Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ош (Киргизия).
16:14
В Минводах ликвидировали возгорание на привокзальной площади у аэропорта
Пожарные ликвидировали возгорание на привокзальной площади около аэропорта в Минеральных Водах в Ставропольском крае.
16:13
В Татарстане рассказали о планах сделать Менделеевск российской столицей химии
Руководитель благотворительного фонда «Потомки Менделеева» Роман Троценко на полях Международного экономического форума KazanForum заявил, что Менделеевск (Татарстан) должен стать столицей химии России.
16:13
В России назвали самые популярные модели авто с пробегом по итогам апреля
Аналитики изучили российский рынок автомобилей с пробегом и выяснили, что самой популярной моделью по итогам трёх последних месяцев является седан Lada 2107.
16:13
Российские учёные обнаружили шесть неизвестных науке видов моллюсков
Учёные Зоологического музея МГУ и Института биологии развития им. Кольцова РАН открыли шесть неизвестных ранее видов моллюсков, обитающих на Курильских островах.
16:12
Психолог Морозова: родителям нужно помочь детям пережить стресс из-за экзаменов
Детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова посоветовала родителям школьников оказывать им поддержку в экзаменационный период.