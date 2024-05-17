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Europe 1: Европа будет уговаривать Зеленского дать согласие на переговоры

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Европейские правительства собираются организовать дипломатическую акцию» в отношении Владимира Зеленского, дабы убедить его допустить возможность переговоров с Москвой, пишет сайт Europe 1. Вместе с тем согласится ли адресат такого послания переквалифицироваться в миротворцы, ещё только предстоит увидеть.
Europe 1: Европа будет уговаривать Зеленского дать согласие на переговоры
AP
Западные чиновники готовят «скоординированную дипломатическую акцию» с целью убедить Владимира Зеленского хотя бы допустить возможность проведения переговоров с Россией, сообщает Europe 1. 
 
В западных вооружённых силах, по всей видимости, уже окончательно признали, что Украине придётся урегулировать конфликт дипломатическим путём, ведь иначе ей будет угрожать ещё более неприятный сценарий — к примеру, в виде открытия Москвой ещё одного фронта.
 
Впрочем, как отмечает корреспондент радиостанции, «готов ли украинский лидер сменить костюм героя войны на одеяние миротворца» — пока большой вопрос.
 
 
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источник
Europe 1 Франция Европа
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