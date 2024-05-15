Экс-генерал бундесвера: «Украина истекает кровью — нужно было давно начать закулисные переговоры»

Низкий моральный дух, нехватка солдат и материального обеспечения уже несколько месяцев обуславливают отступление ВСУ, считает бывший немецкий генерал Роланд Катер. В эфире Welt он заявляет, что «Украина истекает кровью», и согласен с тем, что Киеву и Западу «нужно искать сценарии выхода» из противостояния с Россией. Одновременно он сожалеет о том, что не стоит ждать уступок и желания переговоров от Москвы, учитывая успешность российских военных действий.

ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР, ведущая Welt: Однако одной из проблем Украины является кадровая проблема. Даже если бы всё оружие, которое обещал Запад, было поставлено немедленно, в какой-то известный момент у Украины наверняка возникли бы проблемы с допризывом солдат. Это война на истощение, которая там ведётся, и, в конце концов, Россия — просто более крупная страна, страна с большим мобилизационным потенциалом. Не стоит ли нам сейчас медленно, но верно начать хотя бы думать о том, как могут выглядеть те или иные сценарии выхода из этой войны?

РОЛАНД КАТЕР, экс-генерал бундесвера: Неоднократно подчёркивалось: Украина имеет огромную проблему c материалами. Мы все согласны с этим. И Запад снова оказался слишком медлительным. Когда я теперь слышу, что замечательная чешская инициатива по поставке боеприпасов наконец-то начнётся в июне с первых 160 тысяч снарядов, поскольку до этого момента не было ясности с финансированием, у меня на спине встают дыбом волосы. В этом явная проблема.

Но, как я уже неоднократно говорил, большую проблему я вижу в кадрах. Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества персонала для создания соответствующих резервов. И именно в этом состоит цель в Харькове или одна из целей наступления под Харьковом: перебросить личный состав, заставить Украину перебросить личный состав, чтобы создать дыры в другом месте.

Но Украина теперь должна обеспечить набор персонала! Как она может это сделать? Какой-то потенциал у неё ещё есть, теперь ей нужно просто осуществить это. Есть размышления об этом. Но я также считаю особенно острой кадровую проблему, потому что те, кто сейчас на фронте, некоторые из них находятся там уже два года. Они тоже устали, они слабы. Моральный дух упал. Поэтому настало время срочно решить эту проблему.

И да, конечно, вы правы. Уже в течение месяцев, можно сказать с самого начала этой ужасной войны на истощение, я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны!

Только надо сказать, что до тех пор, пока та или иная из двух сторон всё ещё видит возможности для прогресса в военном отношении, это будет очень сложно. Посадить Путина или кого бы то ни было из России за стол переговоров — в этом я на данный момент действительно вижу огромную проблему, учитывая те успехи, которые сейчас достигаются с российской стороны.

ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР: Господин Катер, я благодарю вас за вашу оценку.

РОЛАНД КАТЕР: Охотно.

Дата публикации 14 мая 2024 года.