Focus: дела Украины на фронте настолько плохи, что США готовы изменить свою позицию

Поскольку ситуация на фронте становится угрожающей для Украины, США всерьёз задумались над тем, чтобы поступиться своей принципиальной позицией как минимум по двум вопросам, отмечает немецкий журнал Focus. Так, госсекретарь США заявил, что Украина сама может решать, по каким целям наносить удары. Кроме того, не исключено, что инструкторы НАТО будут обучать украинских военных непосредственно на территории Украины.

На фронте сложилась угрожающая для Украины ситуация, поэтому США, похоже, готовы пойти на серьёзные уступки, пишет немецкий журнал Focus. Эксперты с тревогой наблюдают за продолжающимся наступлением российских вооружённых сил, в том числе в Харьковской области. Но теперь появилась надежда: во время своего визита в Киев на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут поощрять Украину атаковать цели в России — но в конечном итоге решение по таким вопросам должна принимать сама страна.

Эти слова можно расценить как разрешение на использование американского оружия на территории России. Долгое время это считалось большим табу. «Согласно международному праву, Украина имеет право атаковать цели в России, — поясняет военный эксперт Герхард Манготт. — Однако это значительно усилит напряжённость между НАТО и Россией; мы попадём в серую зону с риском обострения конфликта, которое никто не может предсказать или контролировать».

«Тот факт, что госсекретарь Блинкен указывает на то, что Украина сама принимает решение о целях своих военных атак, объясняется тем, что Россия осуществляет атаки на севере не с украинской, а с российской территории», — считает политолог Томас Егер из Кёльнского университета.

Тем временем начальник штаба вооружённых сил США больше не исключает отправки натовских инструкторов на Украину. До сих пор США отвергали эту идею, но «со временем мы можем прийти к этому», сказал генерал Чарльз Кью Браун-младший. Логистика, необходимая для обучения украинских солдат за рубежом, требует много времени, которого у Украины нет. Поэтому правительство Зеленского обратилось к США и НАТО с просьбой обучить 150 тыс. новобранцев ближе к линии фронта. Натовские инструкторы на Украине станут главной мишенью для российской армии, поэтому они должны быть тщательно защищены системами противовоздушной обороны, которых не хватает в других местах.