Политический хаос во Франции даёт США повод позлорадствовать, однако ситуации в обеих странах во многом схожи, считает обозреватель TVL Филипп Бешад. Он напоминает о гигантском дефиците американского бюджета, проблемах с занятостью, сотнях погибших от передозировок, а также нелегальной миграции, которая приводит к росту преступности.

Соединённые Штаты зря посмеиваются над политическим хаосом во Франции, однако хорошо смеется тот, кто смеётся последним, напоминает главный редактор La Chronique Agora Филипп Бешад в эфире TVL. «По многим пунктам ситуации в США и Франции схожи», — отмечает обозреватель.

Вашингтон высмеивает Париж за бюджетный дефицит (5,5%), тогда как сам почти добрался до 9%. За год в США 2 млн рабочих мест с полной занятостью заменили подработками с неполным рабочим днём, что не сказывается на статистике, но подрывает экономику труда.

Кроме того, количество смертей от передозировки превышает 100 тыс. человек в год: 108 тыс. в 2023 году и рекордные 110 тыс. в 2022 году. Таким образом, со вступления Байдена в должность свыше 400 тыс. американцев погибли от наркотиков — в два раза больше, чем погибло за 15 лет Вьетнамской войны.

Ещё одна проблема, которая затрагивает многих жителей страны, — массовая неконтролируемая миграция. В месяц через границу переходит до 300 тыс. нелегалов, и хотя примерно 95% потом возвращают обратно, в период их пребывания в США растёт преступность и чувство незащищённости среди населения. Администрация Байдена совершенно не занимается этим вопросом, поэтому жертвы такого попустительства — особенно в приграничных штатах — чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и голосуют за популистов в знак протеста.