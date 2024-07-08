TVL: США не стоит смеяться над Францией — у самих дела не лучше
Соединённые Штаты зря посмеиваются над политическим хаосом во Франции, однако хорошо смеется тот, кто смеётся последним, напоминает главный редактор La Chronique Agora Филипп Бешад в эфире TVL. «По многим пунктам ситуации в США и Франции схожи», — отмечает обозреватель.
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