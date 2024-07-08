TVL: Зеленский теряет авторитет, несмотря на поддержку ЕС

21:53
Назван самый быстрый игрок Евро-2024
УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024 после четвертьфинальных матчей.
21:51
Более 20 ракет выпустили в сторону Израиля из Ливана
Средства ПВО Израиля перехватили часть ракет, которые были выпущены со стороны Ливана.
21:50
Четыре человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
21:37
Минобороны: разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
Заявления украинских политиков об «умышленном» ракетном ударе армии России по гражданским объектам в Киеве являются ложными.
21:36
Перейра вызвал на бой Анкалаева
Бразилец Алекс Перейра вызвал на бой россиянина Магомеда Анкалаева.
21:36
Совфед обсудит закон, обязывающий политиков согласовывать выезды за границу
Совфед 10 июля обсудит закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.
21:27
Взрывы прогремели в контролируемом ВСУ городе Запорожье
В контролируемом украинскими войсками городе Запорожье раздались взрывы.
21:20
Моди: переговоры в Москве способствуют укреплению дружбы Индии и России
Индийский премьер Нарендра Моди считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным 9 июля укрепят дружбу двух стран.
21:17
ЦСКА объявил о переходе Койта
Нападающий сборной Мали Секу Койта перешёл в московский ЦСКА.
21:16
Моди поблагодарил Путина за встречу в России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за встречу в Ново-Огарёве.
21:14
Педиатр Одинаева: дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых
Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева заявила, что дети подвержены солнечным ожогам больше взрослых.
21:07
ХАМАС: действия Израиля в Газе могут обнулить результаты переговоров
Действия Израиля в секторе Газа могут свести на нет все результаты переговоров.
21:06
В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
В Московской области оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.
21:01
Джазовый фестиваль состоится 17—18 августа в Подмосковье
Фестиваль «Jazzовые сезоны» состоится 17—18 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».
21:00
Источник: Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.
20:57
Приморский драмтеатр приедет с гастролями в Тверь
Приморский академический краевой драматический театр имени Горького приедет с гастролями в Тверь.
20:54
Власти Швеции назвали Россию главным источником угрозы нацбезопасности страны
Власти Швеции считают, что Россия является источником самой серьёзной угрозы национальной безопасности северной страны.
20:53
В Калининграде провели экосубботник
В Калининграде состоялся экосубботник в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
20:51
Число погибших при обстреле села в Белгородской области возросло до трёх
Число жертв при обстреле села Никольского Белгородской области со стороны ВСУ возросло до трёх, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
20:48
В Калининградской области зарегистрировали 7910 браков в 2023 году
В Калининградской области в 2023 году зарегистрировали 7910 браков, что стало вторым результатом с 2016 года.
20:42
Алькантара объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Испании Тьяго Алькантара принял решение завершить спортивную карьеру.
20:39
НАТО огласит на саммите в США новые финансовые обещания Украине
Государства НАТО на саммите в США 9—11 июля огласят новые финансовые обещания киевскому режиму.
20:37
Путин на встрече с Моди отметил самый высокий показатель рождаемости в Индии
Президент России Владимир Путин в беседе с премьером Индии Нарендрой Моди отметил самый высокий в мире показатель рождаемости в стране.
20:36
Специалист Сычёв: IT-эксперты востребованы в большинстве отраслей экономики
Партнёр «Лиги цифровой экономики» Александр Сычёв рассказал, что IT-специалисты востребованы в большинстве отраслей экономики, так как цифровизация и автоматизация процессов становятся всё более важными для бизнеса.
20:34
Гурцкая: Зиньковскому в «Спартаке» чуть ли не открытым текстом сказали искать клуб
Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
20:31
На выставке «Россия» наградили участников образовательной программы
На выставке «Россия» прошла церемония награждения участников и организаторов образовательной программы, которая была реализована совместно с Российским обществом «Знание».
20:29
Педагог Подсухина рассказала студентам о подготовке к жизни в университете
Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала студентам, как подготовиться к жизни в университете.
20:23
Садовод Воронова: в июле на даче можно посадить редис и огурцы
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что можно посадить на огороде в июле.
20:22
Линичук рассказала, что хотела отправить Ангелопола к психологу
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что хотела отправить российского фигуриста Валерия Ангелопола к психологу.
20:22
Путин отметил заслуги Моди перед индийским народом
Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди отметил заслуги своего собеседника перед народом Индии.
20:18
Специалист Карбуков назвал умение формировать команду важным качеством управленца
Ведущий эксперт центра «Моя карьера» Андрей Карбуков заявил, что умение формировать команду — важное качество управленца.
20:14
Американский блогер Хинкл заявил о попадании ракеты Patriot в больницу в Киеве
Американский блогер Джексон Хинкл заявил о попадании американской ракеты ПВО Patriot в киевскую больницу.
20:13
Психолог Смолярчук заявила о повышении престижа отцовства
Психолог Ирина Смолярчук заявила, что престиж отцовства стал возрастать.
20:12
Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
В России воссоздадут Саратовское высшее артиллерийское командное училище, расформированное в 2003 году.
20:10
Агент Помазуна сообщил, что голкипер начнёт сезон в ЦСКА
Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, что его клиент начнёт сезон-2024/25 в армейском клубе.
20:03
Софья Зайка рассказала о съёмках «Чебурашки 2»
Актриса Софья Зайка рассказала подробности о съёмках фильма «Чебурашка 2». По её словам, работа над картиной проходит в Сочи.
20:01
Дешам — о критике в адрес сборной Франции: если вам скучно, смотрите что-то другое
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о критике игры национальной команды на чемпионате Европы.
19:58
В Белом доме заявили о пересмотре всех программ сотрудничества с Грузией
Соединённые Штаты начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией, заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
19:57
Начались переговоры Путина и Моди
Переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди начались в подмосковной резиденции Ново-Огарёво.
19:53
Карпов: Койта бесплатно переходит в ЦСКА
Нападающий сборной Мали Секу Койта продолжит карьеру в ЦСКА.
19:50
Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году
Режиссёр Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которых Второй Западный окружной военный суд признал виновными по делу об оправдании терроризма и дал по шесть лет колонии, получат право на условно-досрочное освобождение в 2026 году.
19:43
Алекно считает, что без российских волейболистов Олимпиада в Париже не будет полноценной
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно высказал мнение, что без российских волейболистов Олимпиада в Париже не будет полноценной.
19:39
В Белом доме анонсировали новое командование НАТО в ФРГ по снабжению Украины
На саммите НАТО союзники объявят о новом командовании альянса в ФРГ по снабжению и подготовке Украины, заявил спецпомощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер.
19:39
Белый дом: у НАТО нет политической воли, позволяющей включить Украину в альянс
Включение Украины в Североатлантический альянс требует политической воли от его представителей, которой в данный момент у членов НАТО нет.
19:34
«Чемпионат»: Жемалетдинов в ближайшие дни подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
Полузащитник Рифат Жемалетдинов перейдёт в ЦСКА в ближайшее время.
19:30
Суд назначил по 6 лет колонии Беркович и Петрийчук
Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма в постановке «Финист — Ясный сокол».
19:26
Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве в течение всей недели
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.
19:23
В Белом доме заявили, что НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
19:23
Испанский журналист — об интересе «Алавеса» к Баринову: клуб столько не тратит
Испанский журналист Хосе Антонио Эспина прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».
19:20
В Челябинской области предупредили о возможности резкого подъёма уровня воды в реках
В Челябинской области возможен резкий подъём уровня воды в реках, водохранилищах и прудах, заявили в региональном ЦГМС.