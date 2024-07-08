Хотя продление полномочий фон дер Ляйен помогает Киеву, Зеленский всё больше теряет политический вес, считает обозреватель TVL Филипп Бешад. Украинский глава продолжает заниматься перестановками в правительстве, а на саммитах с ним почти не общаются, — возможно, готовятся к мирным переговорам без него.

Для Украины всё вроде бы идёт к лучшему, отмечает главный редактор La Chronique Agora Филипп Бешад в эфире TVL. Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии, а главой внешнеполитической службы ЕС станет ярая русофобка, выступающая за безграничную помощь Киеву, в том числе отправку европейских войск.

Однако авторитет Зеленский тает всё больше. Он продолжает перестановки в ведомствах, а на саммитах почти никто с ним не разговаривает. Бешад задаётся вопросом: как европейские лидеры могут следовать какой-либо стратегии, если того, кто должен её реализовать, теперь практически не замечают спонсоры? Возможно, это означает, что они собираются начать мирные переговоры — без Зеленского.