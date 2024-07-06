TVL: Макрон посеял беды внутри страны и на мировой арене — а теперь делает вид, что он ни при чём

Дефицит бюджета и торгового баланса, инфляция, безработица, а также рост напряжённости в отношениях с Россией из-за резких высказываний Макрона — по словам французского экономиста Оливье Пьячентини, положение Франции сегодня «катастрофическое», а президент ведёт себя так, словно он здесь ни при чём. В интервью TVL эксперт также отметил, что французы проголосовали за правых как минимум для того, чтобы снизить уровень мировой напряжённости, созданной Макроном.

ОЛИВЬЕ ПЬЯЧЕНТИНИ, французский экономист: Сегодня мы понимаем, что места для манёвра у нас гораздо меньше, потому что положение Франции катастрофическое. Рекордный дефицит бюджета, рекордный дефицит торгового баланса, безработица, уровень которой растёт стремительнее, чем где-либо ещё, сохраняющаяся инфляция, деиндустриализация…

ВЕДУЩИЙ: При этом уровень безработицы для нас также рекордный!

ОЛИВЬЕ ПЬЯЧЕНТИНИ: Безработица растёт по всему Евросоюзу, но страна, где она растёт больше всего, — это Франция. В Италии сейчас меньше безработных, чем во Франции, потому что снижение безработицы отчасти связано с демографией: поколение бэби-бумеров выходит на пенсию и освобождает рабочие места.

А Макрон — словно вообще ни при чём! Он не виноват во всех тех бедствиях, которые посеял повсюду!

Ко всему прочему я бы ещё добавил международную ситуацию. На мой взгляд, видя, как Макрон провоцирует Путина со всеми вытекающими рисками и во время своих кампаний настаивает на том, что продолжит защищать Украину, мне кажется, многие люди решили проголосовать за «Национальное объединение», просто чтобы снизить напряжённость. Понимаете? Я не думаю, что в этом отношении он что-то выиграл.

Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.