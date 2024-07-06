TVL: Макрон посеял беды внутри страны и на мировой арене — а теперь делает вид, что он ни при чём
ОЛИВЬЕ ПЬЯЧЕНТИНИ, французский экономист: Сегодня мы понимаем, что места для манёвра у нас гораздо меньше, потому что положение Франции катастрофическое. Рекордный дефицит бюджета, рекордный дефицит торгового баланса, безработица, уровень которой растёт стремительнее, чем где-либо ещё, сохраняющаяся инфляция, деиндустриализация…
ВЕДУЩИЙ: При этом уровень безработицы для нас также рекордный!
ОЛИВЬЕ ПЬЯЧЕНТИНИ: Безработица растёт по всему Евросоюзу, но страна, где она растёт больше всего, — это Франция. В Италии сейчас меньше безработных, чем во Франции, потому что снижение безработицы отчасти связано с демографией: поколение бэби-бумеров выходит на пенсию и освобождает рабочие места.
А Макрон — словно вообще ни при чём! Он не виноват во всех тех бедствиях, которые посеял повсюду!
Ко всему прочему я бы ещё добавил международную ситуацию. На мой взгляд, видя, как Макрон провоцирует Путина со всеми вытекающими рисками и во время своих кампаний настаивает на том, что продолжит защищать Украину, мне кажется, многие люди решили проголосовать за «Национальное объединение», просто чтобы снизить напряжённость. Понимаете? Я не думаю, что в этом отношении он что-то выиграл.
Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.
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