Bloomberg: Россия ни за что на свете не может проиграть — Илон Маск высказался против выделения военной помощи Украине

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Скотт Риттер: европейцы поняли, что их обманули, — и в итоге пойдут мириться с Россией Dialogue works
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Fox News: пакет помощи Украине пойдёт на восполнение критически низкого уровня боеприпасов США Fox News
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США «истекают кровью» — сенатор Ли четыре часа убеждал политиков помочь не Украине, а Америке Epoch Times
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OF: глава МИД Франции призвал ЕС увеличить расходы на оборону от «российской угрозы» Ouest-France
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WSJ: американцы не видели Байдена в роли президента ещё до скандала с его здоровьем Wall Street Journal
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Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом Guardian
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Саночница Мазур выиграла золото на Спартакиаде сильнейших
Саночница София Мазур завоевала золото на Спартакиаде сильнейших в Сочи.
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Силы ПВО России сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области
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Полиция задержала участников протестного шествия фермеров в Индии
Полиция индийского штата Харьяна задержала нескольких участников протестного шествия фермеров.
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Буре рассказал, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России
Легендарный российский хоккеист Павел Буре, являющийся членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что он не принимал участия в обсуждении вопроса об отстранении сборной России от международных турниров.
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Тардиф сообщил, что сборная России ещё не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде‑2026
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
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Военная хроника сообщила о взрывах в Краматорске и Константиновке
Военная хроника сообщила о взрывах в Краматорске и Константиновке.
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Захарова заявила, что Киркоров всегда помогал ДНР
Певец Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, но мало кто знает, сколько он всегда помогал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Москве в башне «Федерация» перестали работать лифты и эскалаторы
Сотрудники ремонтных служб повредили системы пожарной сигнализации, что привело к блокировке лифтов и эскалаторов в башне «Федерация» в Москве.
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Cadena Ser: мать Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с ПСЖ
Стали известны причины, из-за которых нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал».
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Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром
Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался о российском полузащитнике Андрее Аршавине.
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В Раде заявили о проверках во всех звеньях ВСУ
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила о проходящих во всех звеньях ВСУ проверках.
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В турецкой Анталье произошло наводнение
В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом пишет газета Ekonomim.
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Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Совбез ООН как можно быстрее «остановить Израиль».
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Защитник «Динамо» Бессмертный получил перелом ключицы
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем».
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Аналитик Васильев: курс евро в марте не превысит 100 рублей
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз, что курс евро в марте составит 96—100 рублей, резких колебаний не ожидается.
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В Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского
В Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из Государственного Русского музея.
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Фонд «Защитники Отечества» в Перми окажет психологическую помощь ветеранам СВО
Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил линию психологической помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в попытке подорвать трубопровод
Дзержинский районный суд отправил под стражу гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в попытке подорвать трубопровод.
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Кустова победила в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших
Александра Кустова одержала победу в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших.
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Саночник Горбацевич завоевал золото на Спартакиаде сильнейших
Саночник Александр Горбацевич одержал победу на Cпартакиаде сильнейших.
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Ардашев признался, что ему было несложно перестроиться с командного спринта на эстафету
Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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Горнолыжница Плешкова победила в гигантском слаломе на Спартакиаде сильнейших
Горнолыжница Юлия Плешкова победила в гигантском слаломе на Спартакиаде сильнейших.
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Умер Герой Советского Союза Валерий Востротин
Скончался Герой Советского Союза Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.
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Военная хроника: нанесён удар по построению пехоты ВСУ на полигоне в Селидове
Военная хроника сообщила об ударе по построению пехоты украинской армии на полигоне в городе Селидове в ДНР.
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Лыжник Ларьков: не припомню, когда Республика Татарстан выигрывала мужскую эстафету
Андрей Ларьков, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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В Приморье частично начался пожароопасный сезон
В Приморском крае с 13 февраля в пяти филиалах регионального лесничества открылся пожароопасный сезон.
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ЦСКА не заинтересован в нападающем «Сепахана» Тахери
ЦСКА не проявляет интереса к нападающему «Сепахана» и молодёжной сборной Ирана Касре Тахери.
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В Омской области субсидируют оплату детсадов и продлёнок для детей участников СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях сообщил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО в регионе выделили 48 млн рублей.
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Минобороны: БПЛА ВСУ самолётного типа уничтожили над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
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Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о правилах прогрева автомобиля с АКПП зимой
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что прогрев автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) в зимнее время позволяет существенно увеличить срок службы устройства и уменьшает вероятность преждевременных поломок.
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В Кремле объяснили отказ Путина от дебатов плотным графиком
Президент России Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, так как он живёт в условиях очень плотного графика главы государства, а россияне видят его выступления фактически ежедневно, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Захарова: объявление Каллас в розыск МВД России — это «только начало»
Объявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в розыск МВД России — это «только начало», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Песков: подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведётся
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.
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Песков: Путин в Ново-Огарёве проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в резиденции Ново-Огарёво проведёт совещание с постоянными членами Совбеза.
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Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии.
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Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью
Премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Республика Татарстан выиграла мужскую эстафету по лыжам на Спартакиаде сильнейших
Лыжники Республики Татарстан одержали победу в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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Песков: Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью
Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон провели краткий разговор по окончании интервью.
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В Донецке осудили боевиков «Азова» за миномётный обстрел ДНР
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочные приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих националистического объединения «Азов»* за миномётный обстрел ДНР.
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МИД: России предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления внутреннего раскола, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».
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Ракетную опасность объявили в Суджанском районе Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ракетную опасность объявили в Суджанском районе региона.
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Лавров заявил, что эскалация на Ближнем Востоке ещё не достигла своего предела
Обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай».
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RT: литовская фирма соратника Навального Леонида Волкова задолжала €65 тысяч
Литовская фирма Digital Duck, которую основал в 2021 году экс-глава штабов Алексея Навального* Леонид Волков**, показала убыток в размере €24,5 тыс. в 2022 финансовом году, выяснил RT из документов литовского реестра. Общая кредиторская задолженность компании составила €65,4 тыс.
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Погранслужба Азербайджана сообщила о военной операции на границе с Арменией
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что провела военную операцию на границе с Арменией.
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В Петербурге появятся ещё два новых экоцентра
В Санкт-Петербурге в 2024 году во Фрунзенском и Невском районах построят два новых экоцентра с пунктами приёма вторсырья.
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Федерация бокса России поможет восстановить спортзал гимназии в Оренбургской области
В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что окажут помощь в восстановлении спортзала гимназии в Оренбургской области.
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Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии
Вулканолог доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев прокомментировал недавнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.
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Бизнес-стратег Коханчик посоветовала установить чёткие границы с коллегами
Финансовый эксперт и бизнес-стратег Анна Коханчик дала советы, как установить границы и самореализоваться в токсичном рабочем коллективе.
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Технолог Смирнов посоветовал не хранить лекарства на кухне и в ванной
Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как и где правильно хранить лекарства в доме.
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Посол: США не смогли убедить Перу передать Киеву российскую и советскую технику
Российский посол в Перу Игорь Романченко заявил, что попытки Соединённых Штатов убедить Перу передать Киеву российскую и советскую военную технику не имели успеха.