Маск: даже труп выглядит живее Байдена

Илон Маск высмеял Джо Байдена, обвинившего его в распространении дезинформации в интернете. Как отмечает Fox News, власти США на протяжении десятилетий осуществляли цензуру и вводили американцев в заблуждение, но теперь «цензурно-промышленный комплекс» встретил отпор со стороны владельца одной из крупнейших соцсетей.

Джо Байден не скрывает своего желания контролировать СМИ. Его идеал — мир, в котором именно он решает, что является дезинформацией, а что нет. В связи с этим Байден раскритиковал Илона Маска и соцсеть X (бывший Twitter).



ДЖОН ХАРВУД, журналист: Как насчёт того, что сделал Илон Маск с Twitter? Снизил ограничения на дезинформацию… Это тоже играет роль?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Да. Откуда люди черпают новости? Они идут в интернет… И люди понятия не имеют, правда там или нет.



Но нельзя оскорбить самого богатого человека в мире и остаться безнаказанным! Маск отплатил президенту той же монетой, заявив, цитирую: «Труп в «Уикенде у Берни»* выглядит в буквальном смысле более живым, чем Байден».



Болезненный укол, Джесси!



ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Итак, информация это сила. Это же чьё-то изречение?



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Да.



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Только вот не припомню чьё…



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Дома Делуиза**.

(Смеются.)



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Итак, он контролировал информацию десятки лет. Разве The New York Times и NBC не утверждали, что у Ирака есть оружие массового поражения? Разве все эти каналы не отрицали, что COVID пришёл к нам из лаборатории? Итак, у его стороны нет монополии на истину. У интернета её тоже нет. Но интернет открывает доступ к информации простым людям.



Это как протестантская реформация и печатный станок. Внезапно католическая церковь уже не может рассказывать, что написано в Библии, потому что каждый может прочесть Библию сам. Поэтому произошёл раскол и сформировалась новая церковь. Сейчас происходит нечто похожее. Есть мейнстримные СМИ — фильтр для всех событий. Но нам больше не нужен фильтр, потому что мы можем пойти и прочесть свидетельские показания. И мы можем послушать, что говорят в Twitter такие люди, как Грег…



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Да.



ДЖЕССИ УОТТЕРС: … который обычно прав.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Всегда.



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Почти всегда. Когда он не высказывается о моей причёске.



Итак, Кейти, Байден заявляет, что Маск в ответе за снижение ограничений. И этот же президент выдаёт откровенную ложь в каждой своей речи и интервью. Учитывая всё это, не следует ли нам помечать и его заявления (как дезинформацию. — ИноТВ)?



КЕЙТИ ПАВЛИЧ, ведущая Fox News: Следует. Во-первых, я встречала в интернете информацию, что твои волосы настоящие, поэтому я знаю, что это правда.



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Спасибо!



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Просто быстрая проверка фактов. Чтобы у тебя не было проблем.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Я понимаю, что настоящие. Просто они не его собственные!



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Это парень, который никогда раньше не принимал наркотики.



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Да, это правда… Нельзя недооценивать реальную опасность так называемого цензурно-промышленного комплекса, в который входят госструктуры и частный бизнес. И администрация Байдена продолжает попытки скрывать факты от общественности. У нас нет времени, чтобы перечислить всё, но подумайте, сколько информации власти подвергли цензуре во время пандемии COVID, сколько информации о границе, о прошлых войнах… И это имело огромные последствия для страны и для людей по всему миру.



И наш президент продолжает это поддерживать, после того как суд сказал ему: «Ваши ведомства не имеют права беседовать с IT-гигантами, потому что вы подвергаете американцев цензуре и нарушаете их гражданские свободы, закреплённые первой поправкой (к конституции США. — ИноТВ). Он хочет и дальше так делать, хотя ему неоднократно говорили «нет». Вот почему так важны люди вроде Илона Маска, с большими интернет-платформами, где люди могут выражать несогласие и обсуждать публикуемую информацию.



Дата выхода в эфир 04 октября 2023 года.



* «Уикенд у Берни» — американская чёрная комедия 1989 года, сюжет которой крутится вокруг попыток выдавать мёртвого за живого (прим. ИноТВ).



** Американский комик (прим. ИноТВ).



