Прибытие на Украину американских истребителей F16 обещано к весне 2024 года, однако, учитывая текущую обстановку на поле боя, будет слишком поздно, отмечает LCI. Как передаёт телеканал, украинцы сокрушаются, что самолёты не были доставлены им во время летнего контрнаступления. Кроме того, анонсируемые даты поставок постоянно откладываются, подчёркивают на французском телевидении.
СОЛЕНН РИУ, репортёр LCI:О чём сожалеют и о чём говорят украинцы, так это о том, что этот «зелёный свет» на F16 не был им дан год назад или даже раньше. Иначе они могли бы использовать эти боевые истребители в ходе контрнаступления летом и осенью 2023 года. Они убеждены, что если бы у них были самолёты и столь необходимый в боевых действиях контроль над небом, их контрнаступление могло быть более успешным. Если бы…
ВЕДУЩАЯ:… да кабы, действительно.
СОЛЕНН РИУ:Именно. Об этом нам ничего не известно. Если F16 прибудут к весне, в любом случае, как я люблю говорить, всё сгодится — я гораздо менее оптимистично настроена, чем Венсан, — но, к сожалению, будет уже слишком поздно. Во всяком случае, учитывая обстановку на поле боя на данный момент. Кроме того, есть ощущение, что даты прибытия самолётов F-16 постоянно задерживаются, откладываются, и это остаётся проблемой.
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о голевой серии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забил в шести матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проекте «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», в ходе которого школьники и студенты изучают архивные документы Императорского Московского университета.
Госдепартамент США планирует реализовать программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских медиа. Как отмечается в описании соответствующего гранта, с которым ознакомился RT, этот проект должен содействовать развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вариантов проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Киева и Запада учитывать российские интересы и реалии на земле.
Военкор RT Влад Андрица рассказал историю о бойце с позывным Бутан, который добровольцем пошёл в штурмовики, «чудом выжил» и помог восстановить случайно обнаруженный памятник воинам Великой Отечественной войны.
Опрошенные RT юристы рассказали, разрешено ли с точки зрения законодательства вскрыть квартиру в подмосковном Томилине, где местные жители сообщили о воющей на протяжении нескольких дней собаке. Отмечается, что хозяин собаки толком не кормит её, периодически уходит в загулы, уезжает из дома.
Соединённые Штаты пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом. С таким заявлением выступил 14 февраля на «правительственном часе» в Государственной думе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении украинских военных, по приказам которых из миномётов были обстреляны жилые дома в ДНР.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем регулярном чемпионате, добравшимся до отметки 90 очков.
Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в Госдуме.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить национальные команды страны и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/25.
Командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ Александра Николаенко приговорили к 28 годам лишения свободы за приказ расстрелять мирного жителя в Мариуполе. Такой приговор в отношении него заочно вынес Верховный суд ДНР.
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России в беседе с RT рассказал о том, что грозит учительнице из Асбеста, которая исколола руку второкласснику в наказание за то, что он поцарапал одноклассницу.