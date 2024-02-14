Прибытие на Украину американских истребителей F16 обещано к весне 2024 года, однако, учитывая текущую обстановку на поле боя, будет слишком поздно, отмечает LCI. Как передаёт телеканал, украинцы сокрушаются, что самолёты не были доставлены им во время летнего контрнаступления. Кроме того, анонсируемые даты поставок постоянно откладываются, подчёркивают на французском телевидении.

СОЛЕНН РИУ, репортёр LCI: О чём сожалеют и о чём говорят украинцы, так это о том, что этот «зелёный свет» на F16 не был им дан год назад или даже раньше. Иначе они могли бы использовать эти боевые истребители в ходе контрнаступления летом и осенью 2023 года. Они убеждены, что если бы у них были самолёты и столь необходимый в боевых действиях контроль над небом, их контрнаступление могло быть более успешным. Если бы…

ВЕДУЩАЯ: … да кабы, действительно.

СОЛЕНН РИУ: Именно. Об этом нам ничего не известно. Если F16 прибудут к весне, в любом случае, как я люблю говорить, всё сгодится — я гораздо менее оптимистично настроена, чем Венсан, — но, к сожалению, будет уже слишком поздно. Во всяком случае, учитывая обстановку на поле боя на данный момент. Кроме того, есть ощущение, что даты прибытия самолётов F-16 постоянно задерживаются, откладываются, и это остаётся проблемой.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.