Французский военный эксперт: американцы посылают украинцев умирать несмотря на господство русских в воздухе

Заявления Владимира Зеленского о блокировке контрнаступления российской авиации противоречат словам американской стороны, считающей, что ВСУ добиваются успеха, отмечает в эфире телеканала LCI французский военный эксперт Пер де Йонг. По мнению специалиста, США и Киев ведут своего рода «ролевую игру», в которой Зеленский отстаивает собственные интересы, пытаясь добиться от США поставки истребителей, а США стремятся воодушевить украинцев продолжать боевые действия даже ценой огромных потерь.

Двойная игра Илона Маска, очевидно, раздражает украинскую власть и, в первую очередь, президента Украины Владимира Зеленского, который стучит кулаком по столу, считая, что Россия останавливает украинское контрнаступление благодаря своему превосходству в сфере авиации. Украинский президент настаивает на получении F-16: «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление». Впервые он делает столь сильное заявление с начала конфликта. Как вы интерпретируете эти слова, полковник?

ПЕР ДЕ ЙОНГ, вице-президент института Фемии, специалист по геополитике: Знаете, меня озадачила эта риторика, поскольку, как вы помните, сегодня утром или днём американцы заявили, что это самое контрнаступление идёт успешно и продвигается вперёд. То есть мы видим, что есть противоречащие друг другу заявления. На самом деле всё это поразительная ролевая игра. Зеленский разыгрывает свою карту. Открывает свои двери саммит «Большой двадцатки». И это заявление говорит: «Господа, мне нужны самолёты». И это правда. Все военные знают, что контрнаступление невозможно вести без средств авиации. А у него их нет.

Американцы, со своей стороны… Почему американцы говорят, что контрнаступление идёт по плану? Потому что им нужно подбодрить украинцев, сказать: «Всё хорошо, продолжайте». Но это же массовое убийство. Я хочу сказать, что у украинцев невероятные потери — как в технике, так и в живой силе. То есть вы видите, что это своего рода игра, когда им говорят: «Давайте, продолжайте, вы прорвётесь, вот увидите». Конечно, это вызывает большое раздражение, хочу вам сказать.

Итак, это своего рода ролевая игра, в которой каждый исполняет свою роль. У американцев, как они уже сказали, есть собственный, установленный график, который нацелен на то, чтобы не слишком сильно нарушать равновесие. У Зеленского свой график, в котором ему как можно быстрее необходимо заполучить средства авиации — возможно, будем надеяться, до 2024 года.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2023 года.