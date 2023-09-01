Американский экономист: руководство США в начале украинского конфликта совершило серьёзный просчёт относительно России

Руководство США в феврале и марте 2022 года заявляло о том, что рубль рухнет и что Россия будет поставлена на колени, напомнил в интервью Dialogue Works американский экономист Ричард Вольф. Однако, как он отмечает, Вашингтон тогда совершил серьёзный просчёт. Между тем, по его словам, официальные лица Соединённых Штатов до сих пор верят в то, что смогут этого добиться.

РИЧАРД ВОЛЬФ, профессор экономики Массачусетского университета: Если вернуться в февраль и март 2022 года, то тогда был совершён серьёзный просчёт. Вы можете найти заявления американского руководства вплоть до президента Байдена, что рубль рухнет, что Россия будет поставлена на колени. Всё это оказалось ошибочным.



И, насколько я могу судить, они верили в это тогда и всё ещё верят в то, что смогут это сделать.



Они дают им более крупные ракеты, ракеты, которые летят дальше, дают им более качественные дроны, а теперь они собираются передать им истребители F-16. На Украине всё большей проблемой становится то, что у них нет людей. То, что вы делаете, — это перемалываете Украину, разрушаете эту страну.



Дата публикации 31 августа 2023 года.