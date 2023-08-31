Dialogue Works: у России обновлённая армия, а Украина всё больше погружается в трясину

У России совершенно новая армия на поле боя, констатирует полковник в отставке и экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Ларри Уилкерсон. Это улучшенная, хорошо обученная армия. К тому же она задействована в обороне, там многого не требуется. А вот с ВСУ дела обстоят иначе. У них наступать совершенно не получается. Они расходуют себя впустую и всё больше погружаются в трясину. Именно это и нужно русским, заявил он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Мы видим совсем другую армию на поле боя. У России это армия призывников, призывная армия, как угодно на это смотрите. Тащат ли их из дома или ещё как. Но я думаю, что в большинстве случаев это улучшенная армия. Она лучше обучена. И прямо сейчас она задействована только в том, что является самой простой и, как сказал бы Клаус, самой сильной формой ведения войны — в обороне.
Потому что, всё, что от вас требуется, это умение стрелять из оборонительного сооружения. Но вы должны уметь делать гораздо больше, если вам надо наступать, и Украина здесь является доказательством. Потому что у неё это не очень хорошо получается.
Например, они не действуют точечно, как это делали немцы в своей тактике блицкрига. Они не концентрируют тяжёлую бронированную массу, направляя её на слабые места российской обороны. Вместо этого они просто расходуют себя впустую на все эти линии обороны. И именно это и нужно русским. Так что Украина всё больше и больше углубляет трясину, в которую она погружается.
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