TF1 Оригинал

TF1: во Франции падает поддержка Украины и её вступления в ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спустя два года всё меньше французов поддерживают Киев: если в 2022 году у 82% респондентов было «хорошее мнение» об Украине, то теперь этот показатель составляет лишь 58%, приводит TF1 выводы исследования для Фонда Жана Жореса. Впервые с начала СВО за вступление Украины в ЕС высказалось меньше половины опрошенных, санкции против России всё меньше привлекают французов, и лишь половина из них одобряет поставки вооружения Киеву из ЕС.
TF1: во Франции падает поддержка Украины и её вступления в ЕС
AP

Французы всё больше устают от украинского конфликта, пишет TF1 со ссылкой на исследование Французского института общественного мнения (IFOP) для Фонда Жана Жореса, опубликованное в среду. Спустя почти два года СВО поддержка Украины начинает снижаться: если в 2022 году у 82% французов было о ней «хорошее мнение», то теперь этот показатель составляет лишь 58%.

Фонд предполагает, что общественное мнение связано с динамикой конфликта: во время украинского контрнаступления популярность страны взлетела до 70%. В то же время с марта 2022 года (82%) по февраль 2023 года (64%) она резко упала из-за падения Соледара и начала осады Артёмовска.
 
Отношение об Украине значительно отличается в зависимости от политической принадлежности респондентов, отмечается в статье. Среди сторонников президентского большинства, которое поддерживает Киев, «хорошего мнения» об Украине придерживаются 84% опрошенных. Похожие данные среди социалистов (80%) и экологов (77%). Гораздо меньше этот показатель у республиканцев (53%) и «Непокорённой Франции» (51%). Среди правых расклад противоположный: лишь 43% сторонников Национального объединения и всего 32% приверженцев партии «Реконкиста» заявили, что у них «хорошее мнение» об Украине.
 
За четыре месяца до выборов в Европарламент большинство французов высказались против вступления Украины в ЕС. TF1 подчёркивает, что впервые такой шаг поддержало меньше половины опрошенных — 49%, тогда как в начале конфликта этот показатель достигал 63%. В то же время санкции против России теперь поддерживает меньше французов, чем в 2022 году (62% против 72%), и лишь половина одобряет поставки вооружения Киеву из ЕС (50% против 65%).  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TF1 Франция Европа
теги
Европа Евросоюз исследование опрос помощь Россия Украина Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров