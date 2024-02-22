TF1: во Франции падает поддержка Украины и её вступления в ЕС

Спустя два года всё меньше французов поддерживают Киев: если в 2022 году у 82% респондентов было «хорошее мнение» об Украине, то теперь этот показатель составляет лишь 58%, приводит TF1 выводы исследования для Фонда Жана Жореса. Впервые с начала СВО за вступление Украины в ЕС высказалось меньше половины опрошенных, санкции против России всё меньше привлекают французов, и лишь половина из них одобряет поставки вооружения Киеву из ЕС.

Французы всё больше устают от украинского конфликта, пишет TF1 со ссылкой на исследование Французского института общественного мнения (IFOP) для Фонда Жана Жореса, опубликованное в среду. Спустя почти два года СВО поддержка Украины начинает снижаться: если в 2022 году у 82% французов было о ней «хорошее мнение», то теперь этот показатель составляет лишь 58%.

Фонд предполагает, что общественное мнение связано с динамикой конфликта: во время украинского контрнаступления популярность страны взлетела до 70%. В то же время с марта 2022 года (82%) по февраль 2023 года (64%) она резко упала из-за падения Соледара и начала осады Артёмовска.

Отношение об Украине значительно отличается в зависимости от политической принадлежности респондентов, отмечается в статье. Среди сторонников президентского большинства, которое поддерживает Киев, «хорошего мнения» об Украине придерживаются 84% опрошенных. Похожие данные среди социалистов (80%) и экологов (77%). Гораздо меньше этот показатель у республиканцев (53%) и «Непокорённой Франции» (51%). Среди правых расклад противоположный: лишь 43% сторонников Национального объединения и всего 32% приверженцев партии «Реконкиста» заявили, что у них «хорошее мнение» об Украине.

За четыре месяца до выборов в Европарламент большинство французов высказались против вступления Украины в ЕС. TF1 подчёркивает, что впервые такой шаг поддержало меньше половины опрошенных — 49%, тогда как в начале конфликта этот показатель достигал 63%. В то же время санкции против России теперь поддерживает меньше французов, чем в 2022 году (62% против 72%), и лишь половина одобряет поставки вооружения Киеву из ЕС (50% против 65%).