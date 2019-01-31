GT: Абэ может добиться мира с Россией, но с Курилами разбираться предстоит его преемникам

Прогресс по мирным переговорам между Россией и Японией в последнее время застопорился, потому что стороны не могут прийти к компромиссу по Южным Курилам, пишет Global Times. По мнению издания, Синдзо Абэ пора более реально взглянуть на ситуацию и осознать, что пока общественность двух стран не готова уладить свои территориальные противоречия.

Во время последней трёхчасовой встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным лидерам так и не удалось добиться существенных подвижек по мирным переговорам и территориальному вопросу. По мнению Global Times, Токио нужно «принять реальность».

Как напоминает издание, до этой встречи прогресс в поиске компромисса между Россией и Японией ощущался. Так, в ноябре 2018 года на саммите АSEАN в Сингапуре стороны согласились ускорить процесс подписания мирного соглашения на базе совместной советско-японской декларации 1956 года. Затем лидеры вновь встретились в декабре на саммите G20 в Аргентине и, по словам китайской газеты, договорились «финализировать соглашение к июню текущего года».

«Если переговоры будут идти гладко, то, на мой взгляд, можно ожидать подписания российско-японского соглашения ещё в рамках премьерского срока Абэ, который заканчивается в 2021 году», — комментирует автор статьи и корреспондент Global Times Чэнь Ян.

Главное препятствие на пути заключения официального мира между Россией и Японией — территориальные разногласия по Южным Курилам или, как называют их японцы, «северным территориям». И хотя многие уверены, что вопрос невозможно урегулировать в скором времени, Чэнь Ян особенно отмечает «позитивное отношение» Абэ и Путина. Японский премьер встречался с российским президентом 25 раз с 2013 года. За это время оба лидера сумели создать основу для взаимного доверия, и это, как уверяет китайский журналист, свидетельствует о желании Путина вести переговоры с Японией для разрешения противоречий. И если подходить к вопросу с этой точки зрения, то пока стороны готовы сидеть за столом переговоров, они уже делают значительный шаг к улучшению двусторонних отношений.

Но, по мнению автора статьи, ключ к разрешению территориального вопроса между Россией и Японией кроется не только в отношениях этих двух стран. Нельзя не учитывать и других игроков. Допустим, Россия вернёт Токио Южные Курилы — тогда есть немалая вероятность, что военные силы США в Японии в один прекрасный момент окажутся на этих островах. И это будет непосредственная угроза для Москвы.

Суверенитет России над Южными Курилами закреплён в Ялтинском соглашении, ратифицировавшем итоги Второй мировой войны. И если Москва пойдёт на уступки, это значит, что историю можно переписать, а это может оказать огромное влияние на существующий мировой порядок.

По словам журналиста, самой большой проблемой для Москвы и Токио является разница в общественном мнении двух стран. Подавляющее большинство россиян не поддерживает даже частичную передачу островов японцам, несмотря на то, что об этом говорится в соглашении 1956 года. Это очень твёрдая позиция. С другой стороны, японцы готовы проявлять всё большую гибкость в отношении «северных территорий».

И даже если бы Кремль и был готов вернуть Южные Курилы, следуя условиям советско-японской декларации, разница в общественном мнении и, в особенности, непреклонность россиян по территориальному вопросу попросту не даст этого сделать. Поэтому, по мнению Чэнь Яна, Россия и Япония должны сначала налаживать контакты и обмен между народами, ведь углубление взаимного понимания и доверия может помочь в урегулировании территориальных разногласий. И если само мирное соглашение ещё, возможно, и реально подписать, пока Абэ занимает пост премьер-министра, то территориальный вопрос уже предстоит решать его преемникам.