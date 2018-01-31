Zeit: Германия одобрила строительство «Северного потока — 2» в своих водах

Власти немецкого города Штральзунд официально одобрили строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах, сообщает Die Zeit. По словам менеджеров проекта, это «важный этап в комплексном процессе одобрения газопровода». Разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании на строительство других участков ожидаются в ближайшие месяцы, добавляет издание.

Проект «Северный поток — 2» преодолел очередное препятствие для своей реализации: горное ведомство города Штральзунд одобрило строительство участка газопровода в немецких водах, сообщает Die Zeit. После проверки всех документов, а также оценки поступивших возражений ведомство заявило, что строительство 55 км газопровода в немецких водах допустимо. Частичное разрешение на строительство было выдано ещё в 2017 году.

Как отмечает издание, в ЕС «Северный поток — 2» считается «спорным проектом». В ноябре прошлого года Дания подготовила правовую основу для остановки строительства газопровода в своих водах. Также с критикой газопровода выступают страны Восточной Европы, называя его «политически мотивированным», и выражают опасения по поводу энергетической безопасности. В свою очередь, правительство Германии, напротив, одобрило строительство.

По словам менеджера дочерней компании «Газпрома» «Северный поток — 2» Йенса Ланге, это «важный этап в комплексном процессе одобрения проекта». Отмечается также, что процедуры получения разрешения на строительство газопровода в России, Финляндии, Швеции и Дании идут по графику. «Мы ожидаем получения одобрения в ближайшие месяцы», — резюмировали менеджеры проекта.