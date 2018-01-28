Еврокомиссар: «российская дезинформация» в Европе процветает и множится

«Российская дезинформация» в странах ЕС «процветает и множится», причём борьба с ней — дело не из лёгких, пишет в статье для Die Welt еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. По его словам, Европейская комиссия запускает целый ряд проектов, чтобы «повысить медиакомпетенцию» жителей Европы.

Европе приходится иметь дело с «хитроумной, тщательно организованной при поддержке правительства пророссийской кампанией по дезинформации», утверждает в статье для немецкой газеты Die Welt Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

«Российская армия, судя по всему, видит в интернете новый плацдарм, где ложную информацию можно задействовать в качестве оружия. Последние сообщения в СМИ, согласно которым ЕС в Грузии преуменьшает серьёзность инцеста, — лишь один из многочисленных примеров подобной деятельности», — пишет Джулиан Кинг.

«Российская дезинформация» в странах ЕС «процветает и множится», констатирует Еврокомиссар по вопросам безопасности. При этом бороться с ней крайне сложно, признаёт Кинг.

«Дезинформация пользуется нашими европейскими ценностями свободы слова, свободного выражения мнения и свободы дискуссии. Как раз эти ценности мы и хотим защитить. Поэтому министерства правды Оруэлла из «1984» нельзя назвать решением. Лучшая защита от дезинформации — разоблачать её и стремится к тому, чтобы люди обладали способностью к критическому мышлению и могли благодаря этому отличать правду от лжи», — подчёркивает Еврокомиссар.

Чтобы «повысить медиакомпетенцию» европейцев, Еврокомиссия запускает целый ряд проектов, продолжает Джулиан Кинг.

«Мы создали новую группу из высококлассных экспертов в области дезинформации, в которую вошли представители СМИ, университетов и социальных сетей. Их рекомендации станут частью комплексной стратегии ЕС по борьбе с фейковыми новостями», — сообщает Еврокомиссар по вопросам безопасности.

«У нас также появилась рабочая группа стратегической коммуникации, которая выявляет случаи дезинформации и уведомляет о них. Кроме того, она оказывает поддержку независимым СМИ. Эта сеть работает на русском языке и насчитывает 350 журналистов, а её ежемесячный охват аудитории достигает двух миллионов человек», — отмечает Джулиан Кинг.