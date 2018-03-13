Могерини: ЕС не признает результатов выборов президента России на территории «аннексированного Крыма»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини пообещала выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи и оказать содействие в урегулировании конфликта с «Газпромом». В то же время она подчеркнула, что Евросоюз не намерен признавать результаты предстоящих выборов президента России на территории Крыма и по-прежнему считает его присоединение «незаконной аннексией», передаёт Euronews.
Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Официальный Брюссель называет присоединение Крыма к России «незаконной аннексией».
ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: Европейский союз является партнёром и сильным помощником Украины в деле построения стабильной и процветающей демократии и экономики.
Могерини объявила в Киеве о намерении Брюсселя выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, а также оказать содействие в улаживании конфликта украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом».
ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ:Европейская комиссия в лице заместителя председателя Шефчовича ведёт в настоящее время интенсивные переговоры с тем, чтобы достичь позитивного решения этой проблемы.
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