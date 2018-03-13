Могерини: ЕС не признает результатов выборов президента России на территории «аннексированного Крыма»

10:02 Курс доллара растёт на открытии торгов На открытии торгов рубль торгуется разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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09:56 В Киеве заявили о задержании в Крыму украинского рыболовецкого судна В полиции Украины заявили, что в Крыму российские пограничники якобы задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 и четырёх членов экипажа.

09:51 СМИ: Великобритания готова провести ЧМ-2030 по футболу совместно с Ирландией Великобритания намерена подать совместную с Ирландией заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.

09:44 Эксперт прокомментировал заявление Климкина о катастрофической миграции украинцев Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

09:37 Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Москве.

09:32 The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум Журнал The New Yorker отозвал приглашение на общественно-политический форум в Нью-Йорке Стивену Бэннону, бывшему советнику американского президента Дональда Трампа.

09:29 Футболисты сборной Дании могут бойкотировать ближайшие матчи Футболисты сборной Дании намерены бойкотировать ближайшие матчи национальной команды в сентябре.

09:23 Авиакомпания выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении вертолёта в Иркутской области Авиакомпания «Ангара» выплатит по 1 млн рублей родственникам погибших членов экипажа вертолёта Ми-8, который потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

09:07 Шарапова рассказала, кем тяжелее быть: подростком или 31-летней женщиной Россиянка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.

09:07 СМИ: Самолёт ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны Самолёт ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан на севере Индии.

08:52 В МИД Армении анонсировали визит генсека ОБСЕ Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер совершит рабочий визит в Ереван. Об этом сообщается в Twitter МИД Армении.

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07:45 В Минкомсвязи предложили выступить посредником в споре «Яндекса» и правообладателей Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью ТАСС заявил о готовности ведомства стать посредником в разрешении спора между «Яндексом» и правообладателями видеоконтента.

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07:15 В Якутии самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси Самолёт авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс из Якутска в Черский, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

07:00 В Москве 4 сентября ожидается до +24 °С В Москве во вторник, 4 сентября, ожидается до +24 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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06:20 На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6 В Казахстане в акватории озера Алаколь на востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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04:13 Источник: на МКАД в ДТП с поливомоечной машиной погибли два человека На западе Москвы на МКАД при столкновении поливомоечной машины и легкового автомобиля погибли два человека.

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03:29 Прилепин заявил о причастности Киева к убийству Захарченко Российский писатель Захар Прилепин в интервью газете «Известия» заявил, что к убийству главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко причастен Киев.

03:14 Скворцова сообщила об отсутствии угрозы повышения цен на лекарства в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране нет угрозы повышения цен на лекарства. Об этом информирует РИА Новости.

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02:15 Климкин предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо ввести «биометрический визовый режим» с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

02:00 Трамп призвал не допустить операции армии Сирии в Идлибе Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная «безрассудная» операция сирийской армии в провинции Идлиб стала бы «серьёзной гуманитарной ошибкой», и призвал не допустить этого.

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01:33 Климкин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на сегодняшний день альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

01:16 Трамп раскритиковал главу Минюста за вынесение обвинений двум конгрессменам Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Министерства юстиции Джеффа Сешнса за то, что возглавляемое им ведомство вынесло обвинения по делам двух членов конгресса от Республиканской партии.

01:00 Шульгин: в ОЗХО с интересом восприняли информацию России о готовящейся провокации в Сирии Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с большим интересом восприняли полученную от России информацию о том, что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением химического оружия.

00:47 СМИ: Британская актриса Жаклин Пирс умерла в возрасте 74 лет Британская актриса Жаклин Пирс скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает газета The Sun.