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Могерини: ЕС не признает результатов выборов президента России на территории «аннексированного Крыма»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини пообещала выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи и оказать содействие в урегулировании конфликта с «Газпромом». В то же время она подчеркнула, что Евросоюз не намерен признавать результаты предстоящих выборов президента России на территории Крыма и по-прежнему считает его присоединение «незаконной аннексией», передаёт Euronews.

Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Официальный Брюссель называет присоединение Крыма к России «незаконной аннексией».

ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: Европейский союз является партнёром и сильным помощником Украины в деле построения стабильной и процветающей демократии и экономики.
 
Могерини объявила в Киеве о намерении Брюсселя выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, а также оказать содействие в улаживании конфликта украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом».
 
ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ: Европейская комиссия в лице заместителя председателя Шефчовича ведёт в настоящее время интенсивные переговоры с тем, чтобы достичь позитивного решения этой проблемы.
 
1 марта «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения и о возвращении предоплаты за март.
 
Дата выхода в эфир 12 марта 2018 года.

 

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источник
Euronews Франция Европа
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Газпром Европейская комиссия Евросоюз Крым Нафтогаз Украины Петр Порошенко президентские выборы Россия санкции Украина Федерика Могерини
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