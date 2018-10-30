СТРАНА.ua: певица Приходько пойдёт на выборы вместе с Тимошенко

На будущих президентских выборах на Украине певица Анастасия Приходько решила присоединиться к партии Юлии Тимошенко. Как пишет «Страна.ua», Приходько считает, что именно в этой команде она может реализовать свой потенциал политика.

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что намерена присоединиться к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Как пишет «Страна.ua», об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политик я получу больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещённым лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала певица.

По её словам, «пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни».

«Не скрою, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко. Почему именно Тимошенко и партия «Батькивщина»? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна — сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами», — отметила Приходько.

Как отмечает издание, она считает, что именно в этой команде может реализовать свой потенциал политика.