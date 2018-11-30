Занесло не туда: польский телеканал TVP1 раскритиковали за сравнение России с Третьим Рейхом

В Польше разгорается скандал, связанный с попыткой сравнить Российскую Федерацию с гитлеровской Германией. Речь идёт о заставке, транслировавшейся в эфире одной их программ на телеканале TVP Info, сообщает Radio Zet. Польские эксперты сходятся во мнении, что в стремлении представить Россию в негативном свете авторы программы перешли все допустимые рамки, и жёсткий ответ из Москвы не заставит себя ждать.

В воскресенье российская пограничная служба обстреляла три украинских корабля поблизости от Керченского пролива, соединяющего Черное море с Азовским. Россияне задержали экипажи судов, включая раненых, а сами корабли были направлены в порт в Керчи в Крыму. В ответ на эти действия Украина ввела военное положение. Политику России решительно осудили западные государства, напоминает Radio Zet.

По мнению историка Ежи Таргальского, Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине в связи с приближающимися президентскими выборами в этой стране. Кроме того политолог отметил, что последние события опасны и для польских национальных интересов. «Для россиян мы являемся одним регионом, который надо взять под контроль», — добавил он. Камиль Басай из Фонда безопасности киберпространства в свою очередь отметил, что недавний фальшивый сигнал тревоги, переданный через смс-сообщения и призывавший мужчин из двух польских областей явиться на следующий день в государственные учреждения, якобы в связи с крымской ситуацией, — это чистой воды «тестирование», вероятно имеющее отношение к усиленной активности России в киберпространстве.

Этот обмен мнениями состоялся в эфире программы «20 часов» и сопровождался иконографикой, в которой Российская Федерация сравнивалась с преступной нацистской организацией СС. Демонстрировалась надпись: «Achtung RuSSia! Achtung RuSSia!». Лицо президента России Владимира Путина было представлено в виде черепа из банок с циклоном Б, отравляющим веществом, использовавшимся Третьим Рейхом для убийства заключенных нацистских лагерей смерти, объясняет радиостанция.

Согласно информации полученной от Терезы Брыкчинской, пресс-секретаря Государственного совета радио и телевидения, к полудню четверга к регулятору не поступало никаких жалоб на передачу, трансляция которой состоялась в среду на телеканале TVP Info.

«Это переходит все границы, это недопустимо», — подчеркнул Януш Сибора, эксперт дипломатического протокола и государственного церемониала. Он добавил, что если бы такая графика появилась с главой польского государства, сразу бы последовала острая реакция польского посла.

«С Россией нас связывают нормальные дипломатические отношения. Это некрасиво и ненужно — это портит отношения, которые и так очень холодные, де факто ограниченные отношениями прагматического характера, например в плане регулирования текущих вопросов приграничного движения», — подчеркнул он.

По оценке Сиборы, к главе иностранного государства, как и к каждому человеку, следует проявлять уважение. «Занятие дипломатией не является возможным без выражения уважения к лицу, как и к учреждению, которое оно представляет. Можно ожидать сильной реакции российского посольства в Польше», — подчеркнул он.

Кроме того эксперт отметил, что журналистская среда должна отреагировать на ситуацию, при которой в эфире общественного телевидения появляется такая сомнительная графика.

«Это конечно попытка демонстрации образа врага, обращение внимания общественного мнения на то, что режим Путина для мира представляет смертельную опасность», — считает политолог Бартош Рыдлинский. «Использование символики СС в названии «Россия» уже ранее появлялось хотя бы на Украине, но, в отличие от программы на телеканале TVP Info, этот символический ход можно было видеть во время уличных демонстраций или в интернете», — обращает внимание он.

По мнению Рыдлинского нельзя сравнивать нынешнюю политику Российской Федерации с преступлениями, совершенным Третьим Рейхом.

«Уже со времени войны в Грузии было известно, что Россия не будет колебаться, чтобы пойти на военную интервенцию с целью реализации своих интересов. Однако связывание преступной тоталитарной системы немецкого Третьего рейха, которая убила миллионы людей в Европе, с сегодняшней авторитарной Российской Федерацией может стать контрпродуктивным», — подчёркивает он.

«Во-первых, потому что даже незаинтересованный в политике гражданин замечает разницу между Гитлером и Путиным. Во-вторых, мы живем в сомнительной, но существующей структуре международной безопасности. ООН или ОБСЕ, при всех своих слабостях, смогли предотвратить углубление российско-украинского конфликта. Никакая международная организация не была в состоянии предотвратить тотальную войну нацистской Германии почти что со всей Европой», — резюмирует он.