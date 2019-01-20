Washington Examiner Оригинал

WE: Трамп устал уничтожать террористов в Сирии для «России и Ирана»

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Президент США Дональд Трамп в поддержку вывода американских войск из Сирии заявил, что его страна уничтожала ИГ ради России, Ирана и многих других государств, сообщает The Washington Examiner. При этом Трамп подчеркнул, что США оказали большую услугу сирийскому лидеру Башару Асаду, но пришло время вернуть американских солдат домой.
WE: Трамп устал уничтожать террористов в Сирии для «России и Ирана»
Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту своего решения вывести войска из Сирии, всего через несколько дней после гибели там четырёх американцев, пишет The Washington Examiner. 

«Для кого мы уничтожаем ИГ*? Знаете, злейший враг России, Ирана и Сирии — ИГ. Мы уничтожаем ИГ для людей, которые не обязательно с нами согласны, скажем так. Мы ввели войска в Сирию и за два года сократили территорию халифата на 99 процентов», — заявил Трамп, выходя из Белого дома.
 
Издание напоминает, что в декабре прошло года Трамп неожиданно объявил о выводе двух тысяч американских военных из Сирии, которые совместно с курдскими и арабскими силами боролись с террористами. При этом США и Россия оказались в стране по разные стороны баррикад. Так, американцы поддержали коалиционные силы, выступающие против «диктатора» Башара Асада, тогда как Россия выступила на стороне сирийского лидера.
 
В субботу направляясь на базу ВВС США в Дувре, штат Делавэр, чтобы встретиться с семьями погибших в Сирии американцев, Трамп заявил, что США оказали Асаду «большую услугу», так как до ввода американских войск в Сирии царил «беспорядок». 
 
Вместе с тем встречу с родственниками погибших он назвал «самым трудным» из того, что он должен сделать как президент.
 
«Вы должны спросить себя, мы убиваем ИГ для России, Ирана, Сирии, Ирака, для множества других стран. В какой-то момент вы хотите вернуть наших людей домой», — приводит слова Трампа The Washington Examiner. 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Washington Examiner США Северная Америка
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