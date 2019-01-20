WE: Трамп устал уничтожать террористов в Сирии для «России и Ирана»

Президент США Дональд Трамп в поддержку вывода американских войск из Сирии заявил, что его страна уничтожала ИГ ради России, Ирана и многих других государств, сообщает The Washington Examiner. При этом Трамп подчеркнул, что США оказали большую услугу сирийскому лидеру Башару Асаду, но пришло время вернуть американских солдат домой.

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту своего решения вывести войска из Сирии, всего через несколько дней после гибели там четырёх американцев, пишет The Washington Examiner.

«Для кого мы уничтожаем ИГ*? Знаете, злейший враг России, Ирана и Сирии — ИГ. Мы уничтожаем ИГ для людей, которые не обязательно с нами согласны, скажем так. Мы ввели войска в Сирию и за два года сократили территорию халифата на 99 процентов», — заявил Трамп, выходя из Белого дома.

Издание напоминает, что в декабре прошло года Трамп неожиданно объявил о выводе двух тысяч американских военных из Сирии, которые совместно с курдскими и арабскими силами боролись с террористами. При этом США и Россия оказались в стране по разные стороны баррикад. Так, американцы поддержали коалиционные силы, выступающие против «диктатора» Башара Асада, тогда как Россия выступила на стороне сирийского лидера.

В субботу направляясь на базу ВВС США в Дувре, штат Делавэр, чтобы встретиться с семьями погибших в Сирии американцев, Трамп заявил, что США оказали Асаду «большую услугу», так как до ввода американских войск в Сирии царил «беспорядок».

Вместе с тем встречу с родственниками погибших он назвал «самым трудным» из того, что он должен сделать как президент.

«Вы должны спросить себя, мы убиваем ИГ для России, Ирана, Сирии, Ирака, для множества других стран. В какой-то момент вы хотите вернуть наших людей домой», — приводит слова Трампа The Washington Examiner.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.