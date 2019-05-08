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1+1: Украина отмечает День памяти и примирения

Материал представлен в переводе ИноТВ
8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Как передаёт «1+1», эта традиция появилась в 2015 году, а 9 мая оставили выходным днём как «дань исторической памяти».
Две капитуляции вермахта — так в мировую историю попал праздник победы. Через несколько дней после захвата Берлина, 7 мая 1945 года, во французском Реймсе антигитлеровская коалиция подписала акт капитуляции фашистской Германии. А уже на следующий день европейские и американские союзники СССР начали праздновать победу.
 
Однако Сталина это не устраивало. Он требовал повторного подписания акта капитуляции, но на своих условиях. По его логике, кто брал Берлин, тот и должен принимать немецкую капитуляцию. И 8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан новый документ. На следующий день Сталин официально обратился к советскому народу и объявил День Победы. Поэтому Украина, как и все бывшие республики СССР, отмечала День Победы во Второй мировой войне 9 мая, на день позже, чем остальной мир.
 
А вот традиция вспоминать ветеранов 8 мая появилась у нас в 2015 году, когда на Украине официально установили День памяти и примирения, поскольку именно эта дата — общеевропейский День Победы над нацистской Германией, а 9 мая — это дань исторической памяти, и этот день остаётся на Украине выходным.
 
Дата выхода в эфир 08 мая 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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