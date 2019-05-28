The Atlantic: в сегодняшней России Сталиным и пугают, и восхищаются

Иосиф Сталин в России по-прежнему является неоднозначной фигурой: с одной стороны были репрессии, но была и победа над нацистской Германией. Как пишет The Atlantic, открытие бюста Сталину в Новосибирске показало, что он сегодня является «марионеткой двойного назначения»: временами он служит средством выражения патриотизма, а временами — пугалом, способным наводить страх.

Памятники Владимиру Ленину из-за своего повсеместного присутствия в России стали практически незаметными для глаз и сознания россиян, однако в тех случаях, когда появляется Иосиф Сталин, почти сразу же начинаются конфликты и споры. Как пишет The Atlantic, во дворе новосибирского обкома КПРФ торжественно открыли бюст Сталина, который является в стране очень неоднозначной фигурой: он руководил страной в страшные, жестокие времена, характеризовавшиеся репрессиями, преследованиями и голодом, однако была победа над нацистами во Второй мировой войне.

Как продолжает издание, открытие бюста в Новосибирске, который в сталинские времена служил перевалочным пунктом для миллионов людей, отправленных в ГУЛАГ, вызвало широкий резонанс. Как говорит руководитель местного отделения правозащитной организации «Мемориал» Александр Рудницкий, якобы массовое народное движение по возвеличиванию Сталина почти всегда получает поддержку властей, поскольку это происходит благодаря попыткам президента России Владимира Путина оправдать свой «авторитарный стиль правления».

«Эта тактика, похоже, работает: открытие памятника состоялось вскоре после того, как опрос, проведённый «Левада-Центром», авторитетной организацией, изучающей общественное мнение, показал, что 70 процентов россиян положительно оценивают роль Сталина в истории. Но если пример Новосибирска может служить ориентиром, то политическое воскрешение Сталина более двусмысленно, чем кажется», — пишет автор статьи.

По её мнению, благодаря Сталину люди, жаждущие позитива, имеют возможность испытывать радость победы. Не случайно открытие памятника Сталину состоялось в праздник 9 Мая, который знаменует победу Советского Союза над нацистской Германией. Но подобно тому, как у представителей разных эшелонов власти есть разные причины поддерживать сталинистов, у сталинистов есть разные причины поклоняться его образу. Некоторые видят в нём панацею от социальных и экономических бед, для других это один из способов выразить антиправительственные настроения.

«Наша промышленность, наш аграрный сектор находятся в бедственном положении. Смысл этого бюста не в чествовании Сталина. Речь идёт о возрождении и продолжении его дела», — рассказал лидер местного отделения организации радикальных коммунистов под названием «Всесоюзная коммунистическая партия большевиков» Алексей Денисюк.

Таким образом, заключает издание, в сегодняшней России Иосиф Сталин является «марионеткой двойного назначения». Временами он служит средством выражения патриотизма, а временами — пугалом, способным наводить страх.