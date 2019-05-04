Tages-Anzeiger: демократия и свобода слова — американский историк объяснила, чем Украина может завлечь русских

Украина превратилась в открытую демократию, и люди больше не боятся высказывать своё мнение, заявила в интервью Tages-Anzeiger американский историк Энн Аппельбаум. «Ориентированная на Запад демократическая Украина может стать привлекательной и для многих русских», — выразила уверенность американка.

Как раньше Украина якобы представляла угрозу для Иосифа Сталина, так и сегодня угрозу в ней видит президент России Владимир Путин, заявила в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger американский историк Энн Аппельбаум.



«Ориентированная на Запад демократическая Украина может стать привлекательной и для многих русских. И Путин этого боится», — пояснила Аппельбаум.



В интервью американка также оценила шансы на мир в Донбассе.



«Это зависит от Путина. Украина ведёт оборонительную войну», — напомнила историк и предположила, что в будущем не только Украина, но и Прибалтийские страны могут столкнуться с «очередными провокациями».



Кроме того, Энн Аппельбаум объяснила, почему многие на Украине призывают Киев отказаться от «проблемных регионов» на востоке страны.



«Восстановить эти регионы будет очень дорого, а реинтегрировать многих живущих там людей — крайне сложно», — констатировала американский историк.



Аппельбаум рассказала швейцарскому изданию и том, что изменилось на Украине после «евромайдана» и «войны с Россией».



«Украина — страна очень стойкая. У украинцев хорошо получается совместно браться за проекты и создавать общественные организации. Революция 2014 года стала для многих возрождением их нации. Война сплотила различные регионы Украины. Всё больше людей охотнее говорят по-украински, чем по-русски. Многие считают себя европейцами. Украина превратилась в открытую демократию. Люди больше не боятся высказывать своё мнение. Таким образом с каждым годом Украина всё больше отдаляется от России и становится другой», — заключила историк.