Le Monde: в больницах Франции отмечают первые признаки четвёртой волны COVID-19

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Fox News: открытая граница — бреши в стене Трампа позволят наркокартелям и мигрантам проникать в США Fox News
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«Свободу Бритни» — Le Monde рассказала, как борьба за права поп-звезды объединила Америку Le Monde
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Das Erste: Франция решила жёстче наказывать исламистов и ограничить турецкое влияние Das Erste
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ABC News: скандирование противников Олимпиады можно было слышать на стадионе во время церемонии открытия Игр в Токио ABC News
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«Ставлю немецкому Обаме тройку или двойку»: главред Bild подвёл итоги канцлерства Меркель Bild
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Le Monde: создатель Telegram хвастался надёжностью компании, а сам уже был под колпаком Le Monde
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Guardian: «No comment» — российские спортсмены едут на Олимпиаду с «менталитетом осаждённых» Guardian
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Серая зона — журналистка Polityka о том, куда заводит Польшу политика нынешних властей в отношении ЕС и России Polityka
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По факту пожара в центре Петербурга организована проверка
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в доме на Лиговском проспекте.
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Губерниев оценил выступление россиян на старте Олимпиады в Токио
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление спортсменов из России на старте летних Олимпийских игр.
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В Британии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 31 795 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 5 669 260.
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Дубль де Вильены помог «Краснодару» разгромить «Урал» в первом туре РПЛ
«Краснодар» на выезде взял верх над екатеринбургским «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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WSJ: в Японии начались испытания таблеток от коронавируса
Японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Дериглазова призналась, что расстроена после завоевания серебра в фехтовании на рапирах
Россиянка Инна Дериглазова поделилась эмоциями после поражения от американки Ли Кифер в финале соревнований по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио.
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Колумбия получила от США первые 3,5 млн доз вакцины Moderna
Первая партия вакцины от коронавируса американской компании Moderna в количестве 3,5 млн доз прибыла в Колумбию из США.
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Президент «Урала» высказался о проекте реформы РПЛ
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о проекте реформы Российского футбольного союза (РПЛ).
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Завоевавшая серебро тхэквондистка Минина рассказала о переломе ноги перед ОИ
Российская тхэквондистка Татьяна Минина призналась, что за четыре месяца до старта Олимпиады в Токио получила травму.
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В ДТП под Астраханью погибли четыре человека
На месте ДТП в Енотаевском районе Астраханской области найдены тела четырёх человек.
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Президент «Урала» объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
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В Молдавии за сутки выявили 43 случая коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 258 624.
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Чернышенко: наши девушки во второй день Олимпиады показали русский характер
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о выступлении отечественных спортсменов во второй день Олимпиады в Токио.
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Глава офиса Меркель допустил появление ограничений для непривитых от COVID-19 в ФРГ
Руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что не привитым от коронавируса гражданам Германии придётся столкнуться с ограничениями.
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Арбитр назначил пенальти в матче «Урал» — «Краснодар» после использования VAR
Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Краснодара» в конце первого тайма матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» после использования VAR.
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РЖД открыла движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье
В РЖД заявили, что движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье.
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Тренер «Фиорентины» допустил, что Кокорин может стать основным нападающим команды
Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением о перспективах российского нападающего команды Александра Кокорина.
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Модуль «Пирс» отстыкуют от МКС 26 июля
Расстыковка с МКС модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля.
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Пожар в центре Санкт-Петербурга потушен
Пожар в здании на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по городу.
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Американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет
Поражение от Франции стало для сборной США по баскетболу первым за 17 лет на Олимпийских играх.
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Россия занимает пятое место в общем зачёте после второго дня на Играх в Токио
По итогам второго соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает пятое место в медальном зачёте.
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Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии
Три человека погибли и ещё четверо пострадали, включая двух несовершеннолетних, в результате аварии в Ковылкинском районе Мордовии.
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в первом матче Олимпиады в Токио
Сборная США потерпела поражение от Франции на старте баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
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Список всех медалистов второго дня Олимпиады в Токио
По итогам первого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 18 комплектов наград.
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В Сочи после шторма открыли все пляжи
Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, они открыты.
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В ряде городов Туниса прошли акции протеста
В ряде городов Туниса прошли демонстрации с требованием суда над коррупционерами и роспуска парламента. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
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Замглавы Госдепа США провела переговоры с властями Монголии
Первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман во время визита в Улан-Удэ обсудила диверсификацию экономики Монголии с руководством страны.
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Российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ
Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в квалификации в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
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Площадь пожара в жилом доме в Петербурге выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге возросла до 1,5 тыс. кв. м.
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В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника ВСУ
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что ополченцы перехватили украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску.
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Путин поздравил Бацарашкину с первым российским золотом на ОИ-2020
Президент России Владимир Путин поздравил стрелка Виталину Бацарашкину, которая принесла России первое золото на летних Олимпийских играх в Токио.
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Китайский тяжелоатлет Лицзюнь завоевал золото ОИ в Токио в категории до 67 кг
Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь занял первое место в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.
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В Румынии за сутки выявили 109 случаев коронавируса
В Румынии за прошедшие сутки выявили 109 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Россия проиграла США в женском турнире по баскетболу 3×3 на Олимпиаде
Женская сборная Россия по баскетболу 3x3 потерпела поражение от команды США на Олимпийских играх в Токио.
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Рогозин рассказал о тесте системы сближения на модуле «Наука»
Тестирование системы сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» осуществлено штатно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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В историческом центре Петербурга произошёл пожар в жилом здании
В жилом доме на Лиговском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга произошёл пожар, существует угроза распространения огня.
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На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 3 060 559 человек, а 1 702 884 жителя страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
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Сборная России завоевала пять медалей во второй день Олимпиады в Токио
Сборная России завоевала пять наград по итогам второго соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.
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Узбекский тхэквондист Рашитов одержал победу на ОИ в Токио в категории до 68 кг
Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золото в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
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Французский шпажист Каннон выиграл золото Токио-2020
Француз Ромен Каннон завоевал золото в фехтовании на шпагах на Олимпиаде в Токио.
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Кабмин утвердил постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму
Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров (ОРЦ). Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
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Тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпиаде в категории до 57 кг
Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.
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Задержан подозреваемый в убийстве главы Минцифры Приамурья
Задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову.
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Синоптик высказался о приближающемся к Токио тайфуне «Непартак»
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Токио во время Олимпийских игр и информации о приближении к Японии тайфуна «Непартак».
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В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 440 708
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 440 708.
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Японец Абэ стал олимпийским чемпионом по дзюдо вслед за сестрой
Японский дзюдоист Хифуми Абэ завоевал золото в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.
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Полиция во Франции задержала более 70 протестовавших против санитарных мер
В МВД Франции заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших 24 июля.
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Путин наградил Кузнецову орденом Дружбы
Российский лидер Владимир Путин наградил уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анну Кузнецову орденом Дружбы.
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Дериглазова уступила Кифер и завоевала серебро ОИ в фехтовании на рапирах
Россиянка Инна Дериглазова потерпела поражение от американки Ли Кифер в финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.
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Червиченко: забавно, что лучницы на ОИ подряд победили Украину и США
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на выступление российских лучниц на Олимпиаде в Токио.