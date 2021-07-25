Le Monde: в больницах Франции отмечают первые признаки четвёртой волны COVID-19

Четвёртая волна коронавируса набирает обороты во Франции, и больницы уже столкнулись с первыми последствиями: резко увеличилось число вызовов неотложек по подозрению на COVID-19, количество госпитализаций, снова начинают заполняться реанимации, рассказывает Le Monde. При этом отмечается, что пока загруженность больниц не достигла предыдущих показателей, однако из-за временного промежутка между заражением и обращением за помощью врачи ожидают скорый рост числа новых больных.

Четвёртая волна пандемии всё сильнее затрагивает Францию, пишет Le Monde. Наблюдаемый последние три недели экспоненциальный рост заражений подтвердил Минздрав в эпидемиологической бюллетени от 22 июля: за неделю зафиксировали увеличение числа новых заболевших на 143%. Таким образом, показатель заболеваемости по стране теперь составляет 108 новых случаев на 100 тыс. жителей за неделю, что в два раза превышает критический порог.

Как рассказывает издание, новый скачок эпидемии начался среди французов 20—29 лет, однако теперь распространился на все возрастные категории, а в больницах наблюдаются первые последствия. С 12 по 18 июля впервые за 15 недель вырос показатель госпитализаций — число новых пациентов в стационаре увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей и составило 1215 человек, — а также количество новых больных в реанимациях: этот показатель вырос на 35% и составил 208 человек.

Хотя пока загруженность больниц далека от коллапса во время прошлых волн, скорость распространения вируса тем не менее вызывает озабоченность. «Ввиду заразности варианта «дельта» текущего уровня вакцинации пожилого и уязвимого населения пока явно недостаточно, чтобы убедить нас, что в ближайшие недели не последует сильный удар по системе здравоохранения», — заявила 23 июля во время пресс-конференции научный директор Национального агентства общественного здравоохранения Франции Летиция Уйар.

Кампания по вакцинации продвигается быстрыми темпами с тех пор, как правительство объявило о расширении действия санитарных пропусков, отмечается в статье. При этом в четверг Центр медицинского страхования доложил, что прививку ещё не получили более 6 млн человек по крайней мере с одной хронической болезнью — у них выше риск развития тяжёлого состояния, если они подхватят вирус. Кроме того, миллион французов старше 75 лет и чуть больше миллиона между 65 и 74 годами также до сих пор не прошли вакцинацию.

На этом фоне отслеживание контактов осложнено увеличением числа заражений, при этом данные Минздрава Франции заставляют предположить, что «растущее число контактных людей в группе риска остаётся невыявленным». Для объяснения этого феномена выдвигают две версии: в барах — одном из мест, которые чаще всего упоминают заражённые, — пересекается большое число незнакомцев, чьи личности практически невозможно потом установить. К тому же больные не склонны передавать списки своих контактов, которые могли заразиться.

В больницах появляются первые настораживающие сигналы, указывает французская газета. «Что касается госпитализаций, ситуация пока остаётся спокойной, — заверяет глава совещания председателей Врачебно-консультационной комиссии университетских больниц. — Настоящий фоновый шум сейчас наблюдается в экстренной помощи, то есть в обращениях в неотложку и вызовах скорой помощи при подозрении на COVID-19». По данным Минздрава Франции, за неделю количество таких обращений выросло на 79%.

На западе Окситании глава скорой помощи Винсент Бон уже давно наблюдает такое явление. «У нас гораздо больше вызовов с симптомами коронавируса, которые поступают от более молодых пациентов, в большинстве своём невакцинированных, — рассказывает врач. — Мы более-менее вернулись к ритму, который был в начале второй волны, за исключением того, что он с каждым днём очень быстро увеличивается».

К тому же четвёртая волна эпидемии отличается от предыдущих тем, что, кроме накопленной у медперсонала усталости, в летний период больницы работают не в полную мощность из-за отпусков у сотрудников. В некоторых реанимациях уже сокращают количество мест — как, например, в больнице имени Авиценны в Бобиньи. По словам реаниматолога Стефана Годри, число коек в палатах снизилось с 24 до 16, «чтобы медперсонал смог уехать на каникулы». Однако, как отмечает врач, в последние несколько дней в больницу регулярно стали поступать пациенты с коронавирусом, которые теперь занимают пять коек. Этих более молодых (35—50 лет) больных объединяет одно: они не прошли вакцинацию. Принимая во внимание интервал между заражением, госпитализацией и помещением в реанимацию, Годри абсолютно уверен, что число пациентов «продолжит расти», пишет Le Monde.