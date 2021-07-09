Bloomberg: в ближайшем будущем юань не отберёт у доллара статус мировой резервной валюты номер один
Останется ли доллар США по-прежнему «валютой номер один»?
Состав официальных валютных резервов:
1. доллар США — 59,5%;
2. евро — 20,5%;
3. японская йена — 5,9%;
4. фунт стерлингов — 4,7%;
5. юань — 2,45%.
Источник: данные МВФ (за 1 квартал 2021 года).
Кто-то постоянно говорит о том, что доллар теряет свой статус в качестве мировой резервной «валюты номер один». И конечно, постоянно говорят и о том, сможет ли Китай занять это место?
Естественно, Китай хотел бы стать лидером и занять место резервной мировой валюты. Однако этого просто не произойдёт — по крайней мере не в условиях комунистической страны, где правила настолько быстро меняются.
Люди хотят стабильности. Они хотят знать, куда они направляются, — и самое главное, они хотят свободы. Кроме того, они хотят иметь банковские системы, которые предлагают США, а Китай просто не может этого предложить. Внутри страны он ещё мог бы это сделать, но не на внешнем рынке.
Думаю ли я, что так произойдёт прямо сейчас? Пока на горизонте не видно никаких признаков того, что это случится.
Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.
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