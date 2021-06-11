Bloomberg: мировой экономике без доллара не обойтись, и в России это понимают

Российский президент отметил, что Россия от доллара не отказывается, но лишь принимает меры в ответ на западные санкции. Как пишет Bloomberg, Россия и Китай сами понимают, что будущее будет за долларом, хотя по объёму экономики Поднебесная США скоро перегонит. Но чтобы в мире появилась новая валюта вместо доллара, одного ВВП мало.

Самое эффективное оружие в американском арсенале против стратегических и экономических соперников — это американский доллар, пишет Bloomberg. По словам автора статьи, страны вроде России и Китая злятся из-за доминирования доллара, но мало что могут сделать. И, отмечает он, Владимир Путин недавно это признал, когда заявил, что Россия от доллара полностью отказываться не будет, ведь это универсальная валюта. Китайская программа по выведению юаня в международный формат тоже не получила ожидаемого развития.



Слова Путина прозвучали после того, как российский Фонд национального благосостояния заявил, что переведёт свои доллары в евро, юани и золото. Связано это с санкциями против России, после принятия которых Россия старается сократить свою зависимость от американской валюты. Так, в 2019 году «Роснефть» перевела свои контракты по экспорту в евро.



Но при этом Россия признаёт, что доллары настолько глубоко сидят в глобальной торговле, что современное общество без них работать уже не может. Почти 60% резервов всех центральных банков и 88% международных транзакций происходят в долларах. И на начальном этапе пандемии именно американский Федеральный резерв поддержал мировую финансовую систему.



Вряд ли можно считать превосходство доллара непоколебимым, отмечает автор статьи. Рекордный дефицит бюджета США сказывается на количестве валюты. Доллар по-прежнему занимает главное место в резервах центральных банков, но его доля сейчас минимальна за последние 25 лет. И хотя Вашингтон успешно предотвратил превращение кризиса со здравоохранением в финансовый катаклизм, доллар очень чувствителен к атмосфере в конгрессе. Так, в начале пандемии доллары получили страны, которые являются партнёрами или союзниками США. При этом выдать кредиты Китаю или Гонконгу американскому правительству будет сложнее. Так что эти политические «красные линии» могут сказаться на эффективности американской валюты.



Стратегия Пекина по укреплению юаня пока не дала особенных результатов, но она рассчитана на долгий срок. Ожидается, что ВВП Китая превысит США к концу этого года. Но объём экономики может быть не столь важен. В мире больше половины экономик вращаются вокруг доллара, там он более стабилен. В Европе граница между долларом и евро сдвинулось на восток, но Азия остаётся зависимой до доллара, а там как раз бурный экономический рост.



Вашингтон при этом использует доллар в качестве инструмента дипломатии и даже оружия. Россия видит в этом повод для беспокойства, ей нужно защитить свои инвестиции. Она вместе с Китаем и другими странами старается побороть превосходство доллара. И у них есть определённые успехи. Но чтобы заменить доллар, у новой валюты должны быть атрибуты США, включая независимый центробанк, верховенство права и прочие. Многие критикуют, что в США всё более поляризованная политическая система, из-за которой запаздывает принятие решений.



В какой-то момент американцы могут утратить аппетит к глобальной экономике, дипломатическим и военным обязательствам, которые они на себя взвалили. Но автор статьи в Bloomberg уверен, что до этого времени будущее будет за долларом, и в этом, в том числе, заслуга Путина.