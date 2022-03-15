La Nación: «Путин сделал всё правильно» — экс-командующий аргентинской армией обвинил Запад в ситуации на Украине

Ответственность за происходящее на Украине лежит на США и Великобритании, считает бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани. Как передаёт La Nación, Милани уверен, если бы Запад ответил на законные требования России по нерасширению альянса на восток, всё было бы иначе. По мнению военного, Путин правильно поступил, и в сложившейся ситуации такой шаг был неизбежен.

Экс-командующий аргентинской армией в последнем правительстве Кристины Киршнер Сесар Милани возложил ответственность за происходящее на Украине на США и Великобританию и отметил роль Путина. Как пишет La Nación, Милани заявил, что начало российской операции на Украине не было внезапным, и именно действия Запада привели к такой развязке.

«Главное ответственное лицо — НАТО. Великобритания и США задушили и загнали в угол Путина и Россию. Если бы Украина вошла в НАТО, то Североатлантический альянс оказался бы у границы России. Это было неприемлемо для России и Путина. Они главные ответственные за произошедшее. Если бы они ответили на требования Москвы, законные требования, чтобы НАТО не подходило к границам России…» — рассказал Милани.

«Главный виновник смерти украинцев, главный виновник смерти россиян, главный виновник миграционной ситуации, перемещённых лиц — это США, а на втором месте — Великобритания. Они водят за нос других членов НАТО», — подчеркнул он.

При этом Милани признал, что любой военный конфликт вызывает гуманитарную катастрофу. Однако бывший военный считает, что в данном случае этого нельзя было избежать, и Путин правильно поступил.

«Путин — не Сталин, это не коммунизм. Но это и не западная демократия. Россияне выбирают Путина и делают это уже на протяжении 20 лет. Я считаю, что Путин — самый важный мировой лидер этого века. Это не восхваление конфликта, чтобы вы понимали. Мы не можем рвать на себе рубашку из-за этого. При любом конфликте есть погибшие, это больно и вызывает сожаление, но такая же реакция на то, что делало НАТО последние 50 лет», — добавил Милани.

С другой стороны, по мнению бывшего военного, начало российской операции — важное историческое событие.

«Произошло то, что произошло. Думаю, что мы должны не упускать из виду дату. По-моему, 24 февраля кто-то на международной шахматной доске остановился, сильно ударил кулаком по столу и заявил, что унилатерализму пришёл конец. Между Россией и Китаем рождается союз или хорошая гармония», — отметил Милани.

Он также прокомментировал ситуацию со СМИ, критикующими российского президента: «Западные издания говорят ерунду, демонизируют Путина, сравнивают его со Сталиным или Гитлером. Напоминаю, большая часть сторонников неонацизма сосредоточена на Украине, а не в России. Именно этим и занимается Путин, он вытаскивает этих людей».

Говоря о развитии событий, Милани выразил мнение, что операция подходит к концу.

«Думаю, что это неизбежно приведёт к военному поражению Украины и что США будут вынуждены сесть за стол переговоров с Украиной и странами Евросоюза и пообещать: Киев в НАТО не войдёт. Нужно признать независимую республику, признать Крым», — сказал бывший военный.