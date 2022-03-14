20 minutes: в Ницце отменили проукраинский митинг после угроз настоятелю русского православного собора

Настоятелю православного Николаевского собора в Ницце и его помощникам пригрозили расправой, если они не вернутся в Россию в течение месяца, пишет 20 minutes. После подачи заявления в полицию адвокат протоиерея Андрея Елисеева настоял на том, чтобы власти города отменили демонстрацию в поддержку Украины, которая должна была пройти рядом с собором.

В Ницце из-за смертельных угроз в адрес настоятеля русского православного собора отменили митинг в поддержку Украины, который должен был пройти перед этим собором, сообщает 20 minutes.

Как рассказывает издание, в конце прошлой недели настоятель Николаевского собора в Ницце Андрей Елисеев получил письмо, в котором неизвестные недвусмысленно угрожали ему и его помощникам физической расправой, если они в течение этого месяца не вернутся в Россию. Местная газета приводит текст послания: «Вы друзья Путина. Уезжайте скорее в Россию, иначе вы и ваши друзья будете убиты. У вас есть месяц».

Настоятель написал заявление в полицию, а расследованием дела занялся особый департаментский отдел по обеспечению безопасности, подтвердил информацию из других источников прокурор Ниццы в интервью французской газете. В статье отмечается, что искры от разгоревшегося на Украине конфликта долетают даже за 2 тыс. км. В городе сложилась настолько напряжённая атмосфера, что префектура департамента Приморские Альпы в конце концов решила отложить проукраинскую демонстрацию, которая должна была пройти утром в воскресенье перед православным собором. По данным местной газеты Nice-Matin, на такой мере настаивал адвокат протоиерея Андрея Елисеева.

Прихожане собора также получали похожие угрозы, отмечается в статье. К тому же уже в начале марта некоторые представители российского сообщества, которое на Лазурном берегу насчитывает около 100 тыс. человек, рассказывали в интервью 20 minutes о том, что испытали на себе дискриминацию и «русофобию». «В этом конфликте страдает два народа», — приводит газета слова одной из россиянок, которая после учёбы во Франции создала здесь семью.