Множество «понимающих Путина» есть не только в Германии, но и в Италии, причём сторонники России присутствуют на всей широте политического спектра, от крайне левых до крайне правых, сообщает немецкий телеканал N-TV. Они требуют отказаться от поставок оружия на Украину и призывают Киев сдаться ради спасения жизней, а в итальянских соцсетях пользуется популярностью хэштег #iostoconPutin — «Я с Путиным».

Спецоперация России на Украине стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнаружившей широкий спектр «понимающих Путина» по всей Италии, отмечает немецкий телеканал N-TV. Их оказалось поразительно много, подчёркивает корреспондент телеканала Удо Гюмпель, от крайне правых до крайне левых.

Один из сторонников Путина с первых часов — миллиардер Сильвио Берлускони, друг Путина на протяжении 20 лет, утверждает N-TV. Как подчёркивает Удо Гюмпель, он сам был свидетелем примера глубокой дружбы между Берлускони и Путиным: в октябре 2014 года на полях европейско-азиатского форума в Милане была организована встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, однако российский президент заставил канцлера Германии ждать несколько часов, потому что для него было важнее провести ужин с Сильвио Берлускони на его вилле под Миланом, утверждает корреспондент немецкого телеканала.

Встреча с Меркель была посвящена ситуации в Донбассе, и после неё лидер Кремля сообщил, что это был очень жёсткий, но откровенный разговор. Сегодня ясно, что та лекция канцлера Германии не произвела на Путина ни малейшего впечатления, уверяет N-TV. За присоединением Крыма к России последовали лишь вялые санкции ЕС — в том числе благодаря приверженности Италии Путину.

Сопротивление антироссийским санкциям в Италии всегда было велико. В 2016 году итальянская политическая делегация даже посетила Крым «для установления взаимовыгодных отношений». Киев тогда выразил на это протест, но итальянский МИД промолчал. В то время государственный секретарь в МИД Италии Манлио Ди Стефано назвал Украину «марионеточным государством НАТО», напоминает немецкий телеканал.

Однако особенно отличилась партия Маттео Сальвини «Лига». В 2017 году Сальвини, который однажды сфотографировался в футболке с Путиным на Красной площади, подписал беспрецедентное соглашение о сотрудничестве между партией «Лига» и партией Путина, уверяет корреспондент N-TV. Среди прочего, соглашение предусматривало обмен информацией в сфере безопасности, и тот факт, что Италия после этого была помещена на своего рода «карантин» другими спецслужбами НАТО, нисколько не обеспокоил «Лигу».

По замечанию корреспондента, итальянские правые националисты любят называть Россию «незаменимой». Молочные фермеры долины реки По — консервативный электорат «Лиги» — предположительно, сильно пострадают от санкций. Впрочем, экспорт моцареллы и молочных продуктов в Россию незначителен: продажа продуктов питания в Россию приносит менее полумиллиарда евро выручки.

По версии немецкого телеканала, Россия не имеет большого значения для экономики Италии: в 2021 году Италия экспортировала товаров на общую сумму $750 млрд, из которых чуть менее $8 млрд ушло в Россию. Рим получает оттуда импорт на сумму $14 млрд — в основном, конечно, газ.

На фоне развивающейся ситуации Берлускони и Сальвини замолчали, и теперь в дискуссии доминируют «идеологически ослеплённые» «понимающие Путина». Также корреспондент N-TV ошеломлён огромным числом «понимающих Путина» и настоящих друзей кремлёвского лидера во всех СМИ. На государственном телевидении RAI повсюду с большим пониманием относятся к «российским основаниям».

Когда московский корреспондент RAI Марко Иннаро назвал борьбу за Запорожскую АЭС «самосаботажем» украинцев, в социальных сетях разразились бурные протесты. Одна из редакций RAI впоследствии отказалась от услуг Иннаро, но больше ничего не произошло. RAI — далеко не единичный случай. Итальянские политические ток-шоу заполнены до отказа «понимающими Путина», которые призывают Украину сдаться «ради спасения жизней», сообщает N-TV.

Более того, Маурицио Ландини, глава крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, который когда-то считался «коммунистическим», вместе с Национальной ассоциацией бывших партизан и антифашистов ANPI призвал к проведению большой демонстрации 5 марта. Бесчисленные участники акции требовали прекратить поставки оружия на Украину, а саму Украину призывали сдаться, чтобы прекратить кровопролитие.

Далее, президент Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Пальяруло и вовсе заявил, что военная помощь Украине является «непоправимой, серьёзной ошибкой», которая «подвергает Италию величайшей опасности».

По утверждению N-TV, в Италии распространена точка зрения, в соответствии с которой Запад контролирует марионеточное правительство в Киеве, а Путин борется против фашистов в киевском правительстве. Среди приверженцев такой позиции присутствуют не только бывшие сторонники когда-то крупнейшей коммунистической партии Западной Европы ИКП — за Путина также выступают сторонники леворадикальных партий.

По версии немецкого телеканала, среди них также много молодых людей, которые превратили свою ненависть к «Западу», «империализму США» и «господству Германии в Европе» в политическую симпатию к Путину. Российские новости о спецоперации на Украине набирают тысячи лайков в социальных сетях, и в течение нескольких дней хэштег #iostoconPutin («Я на стороне Путина») пользовался крайней популярностью, отмечает немецкий телеканал N-TV.