Guardian: в Италии избрали на второй срок 80-летнего президента — больше некого было

В Италии на второй срок переизбран президент Серджо Маттарелла. Как отмечает The Guardian, сам он баллотироваться не хотел, но ведущие партии так и не смогли договориться об избрании какой-либо другой кандидатуры, так что попросили его остаться ещё на 7 лет на этом посту.

Серджо Маттарелла был переизбрал на пост президента Италии, что положило конец абсурдному процессу голосования в итальянском парламенте, пишет The Guardian. Он выявил глубокие разногласия среди правящей в стране коалиции. В Италии президента выбирают 1009 парламентариев и региональных представителей, и Маттарелла получил голоса 759 из них.

Это будет его второй семилетний мандат, при этом ему 80 лет. Но лидеры правящих партий не смогли найти другого кандидата, который мог бы заручиться нужной поддержкой, поэтому попросили его остаться «ради блага и стабильности в стране».

Сам Маттарелла на второй срок не хотел, говорил, что у него другие планы. Но о переизбрании его просил даже премьер-министр Марио Драги. Тот заявил после оглашения результатов: «Я благодарен президенту за его выбор поддержать очень сильное желание парламента переизбрать его на второй срок».

До этого партии вели переговоры по кандидатуре нового президента на протяжении шести дней, провели восемь раундов голосования, и безрезультатно.

Одним из кандидатов на пост президента был сам премьер-министр Марио Драги, но политики опасались, что его избрание приведёт к новым выборам, а он только настроил политическую стабильность в стране.

Маттарелла устраивал политиков из самых разных политических партий, их в паре с Драги называли единственными, кто может удержать Италию от безумия и отсутствия политического руководства. Но в целом вся ситуация, при которой итальянские политики так долго не могли выбрать президента, говорит о том, что «вся политическая система провалила тест на президентские выборы, — приводит издание мнение экспертов. — Правящая коалиция показывает, что она слаба и глубоко разделена».

«Доверие внутри правящего большинства по отношению к Драги подорвано. К сожалению, внутренняя борьба будет продолжаться и, возможно, усилится», — приводит The Guardian мнение политолога.