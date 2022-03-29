France 24: поддержавшая западные санкции Черногория боится не выжить без российских денег

Претендующая на вступление в ЕС Черногория пообещала присоединиться к санкциям Брюсселя в отношении Москвы, несмотря на то что это грозит пошатнуть экономику страны, сообщает France 24. Как передаёт издание, значительная часть доходов страны в последние годы зависела от российских туристов и инвесторов, однако после начала спецоперации на Украине приток средств остановился.

После начала российской военной спецоперации на Украине в прошлом месяце крошечная балканская страна Черногория, претендующая на членство в Европейском союзе и вступившая в НАТО всего пять лет назад, столкнулась с большой проблемой, пишет France 24. Присоединение к санкциям Брюсселя в отношении Москвы может поставить под угрозу экономическое равновесие страны с населением 620 тыс. человек, четверть ВВП которой зависит от туризма — в немалой степени из России, поясняет издание.

«Мы любим русских. И мы зависим от них», — констатирует директор туристического агентства Gulliver Montenegro в Будве Даника Казанегра Грегович. Как отмечается в статье, на главной набережной этого города чаще говорят на русском, чем на родном языке черногорцев. На курорте работает целый ряд магазинов и школ для русских эмигрантов, количество которых исчисляется тысячами. Как и многие, Грегович опасается воздействия на Черногорию санкций против российских финансовых учреждений, а также запретов на полёты в Россию из Европы.

Выбор времени крайне неудачен, отмечает издание. Специалисты по туризму во многом рассчитывали на успешный туристический сезон после пандемии. Более того, поскольку россиянам всё труднее выводить деньги из страны, инвестиции в сектор недвижимости также иссякают. Как напоминают авторы статьи, в течение многих лет гибкие законы об инвестициях и безвизовый въезд в Черногорию для россиян способствовали притоку российских денег, подпитывая ажиотажное строительство вилл на ранее необжитом побережье.

Россияне также активно пользовались «золотыми паспортами» — программой, предоставляющей гражданство иностранцам, инвестирующим в страну до €450 тыс. За последние 14 месяцев более 60% всех подобных паспортов были выданы россиянам.

Однако после начала боевых действий в Будве больше ничего не продаётся, подтверждают агенты по недвижимости. «Все прекратилось. Строительство остановилось, людям всё труднее работать», — говорит 44-летний владелец бара в Будве Йован.

После обещания ввести санкции против Москвы в соответствии с принятыми в Европе мерами власти пытаются успокоить опасения граждан, пишет сайт телеканала. В настоящее время санкции ещё не вступили в силу из-за разногласий между политическими группами, но правительство пообещало принять меры по смягчению экономических последствий конфликта, включая рост цен на топливо и продовольствие.

«Возможно, нам пора попытаться диверсифицировать нашу экономику. Возможно, нам пора не зависеть только от одного сектора, а именно от туризма», — заявил глава МИД страны Дорде Радулович.

Черногория и Россия на протяжении веков поддерживали довольно гармоничные отношения, основанные на славянском и православном наследии, а также союзах времён войн XXI века, напоминает издание. В 2006 году Черногория отделилась от Сербии и переориентировалась на Запад, но отношения с Россией оставались относительно стабильными, если не считать охлаждения в 2016 году, когда власти обвинили Москву в попытке организации госпереворота.

Несмотря на это, Черногория оставалась излюбленным местом для россиян, желающих отправиться в отпуск, эмигрировать или инвестировать, пишет France 24. Для русских эмигрантов сегодня жизнь также усложняется. Многие из них отрезаны от России, больше не имеют доступа к своим российским счетам, их кредитные карты заблокированы.