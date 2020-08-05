УП: отмена ограничений для россиян возмутила украинского консула в Черногории
Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с Россией в пересмотренный «зелёный список» внесён Азербайджан.
Как пишет «Украинская правда», директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.
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