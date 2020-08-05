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Hill: «катастрофа поколений» — генсек ООН призвал сделать приоритетной задачей возобновление работы школ

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Катастрофой для целого поколения назвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш закрытие школ из-за пандемии, передаёт The Hill. Гутерреш призвал правительства сделать своей приоритетной задачей безопасное открытие школ как только распространения коронавируса будет взято под контроль.
Hill: «катастрофа поколений» — генсек ООН призвал сделать приоритетной задачей возобновление работы школ
Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что страны должны уделять приоритетное внимание безопасному возобновлению работы школ, предупредив, что мир столкнулся с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса, сообщает The Hill.

По словам Гутерреша, закрытие учебных заведений затронуло по крайней мере 1 млрд школьников. При этом по меньшей мере 40 млн детей и вовсе были лишены подготовительного и начального образования.
 
Пандемия, по его словам, усугубила продолжающийся образовательный кризис в развивающихся странах, где лишь четверть учащихся средних школ получили базовые знания.
 
«Мы оказались перед лицом катастрофы поколений, которая может привести к потере огромного человеческого потенциала, свести на нет десятилетия прогресса и закрепить существующее неравенство, — заявил генеральный секретарь ООН. — Как только местное распространение COVID-19 будет взято под контроль, возвращение учащихся в школы и учебные заведения в условиях максимальной безопасности должно стать первоочередной задачей».
 
Гутерреш отметил, что принимаемые в настоящий момент правительствами решения «окажут долгосрочное воздействие на сотни миллионов молодых людей, а также на перспективы развития стран на десятилетия вперёд».
 
При этом политик счёл, что пандемия также предоставляет национальным и местным органам власти возможности для переосмысления потенциально устаревших моделей образования.
 
«Мы можем сделать рывок в сторону перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех. Мы должны предпринять решительные меры уже сейчас, чтобы создать инклюзивные, устойчивые и качественные системы образования, отвечающие требованиям будущего», — приводит The Hill слова Гутерреша.
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источник
Hill США Северная Америка
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