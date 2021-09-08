DenikN: большие города — Москва возрождает советскую традицию крупных строительных проектов

Российские власти хотят остановить отток населения из Сибири, построив там несколько новых городов. Как пишет DenikN, данная идея не нова и повторяет предложения времён царской России и СССР, однако осуществить этот проект стране удастся только при условии, что будут потрачены огромные средства.

Россия продолжает традицию советских созидательных проектов — она хочет построить в Сибири несколько новых городов. Как пишет DenikN, в своё время о таком мечтал Иосиф Сталин, теперь же по его стопам идёт министр обороны России Сергей Шойгу.

Первый из больших сибирских городов, который будет возведён на пустом месте, будет назван Электроград. Будущий город уже получает ясные очертания — их Шойгу наметил на встрече президента Владимира Путина с соратниками из партии «Единая Россия». Проект строительства новых сибирских городов произвёл сенсацию после того, как президент Путин дал добро. Он с воодушевлением одобрил выбранное министром обороны место для строительства.

Шойгу особенно приглянулась Минусинская котловина, простирающаяся на границе Красноярского края и Хакассии. Её преимущество в том, что туда проложена железная дорога, а также есть столь редкие в Сибири автомобильные дороги. В своё время, отмечает автор статьи, это место понравилось ещё советским инженерам, которые хотели там построить 12 промышленных заводов. Вокруг них планировалось создать научно-исследовательские центры, детские площадки и магазины, однако воплотить эти планы в жизнь СССР не удалось.

«От мечты на месте остались только развалины нескольких недостроенных предприятий и кучи строительного мусора. Но теперь гигантский проект может восстать из мёртвых. Реанимация советской гигантомании ещё связана с планами по заселению Сибири, которые рождались в царской России и которые унаследовал Советский Союз. При этом сегодня проблема самой большой по площади страны в мире, Российской Федерации, заключается не в нехватке городов в Сибири, а в состоянии тех, которые там уже давно существуют, и в оттоке людей, которые не хотят там жить», — пишет автор статьи.

По словам Шойгу, в Минусинской котловине есть графит, железная руда, золото, медь, соль и многое другое. Российские ученые надеются, что благодаря глобальному потеплению Сибирь сможет открыть ещё больше своих богатств. Но экологи, напротив, предупреждают, что изменения климата могут превратить огромные территории между Уралом и Тихим океаном в непригодные для жизни, а некоторые города, построенные там на вечной, как думали строители, мерзлоте, могут буквально провалиться. Однако Путин придерживается противоположного мнения.

«Будущее России должно прирастать Сибирью. С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по её развитию в интересах всей страны», — заявил российский президент.

Но президент Байкальского фонда гражданских инициатив Максим Зимин полагает, что сибирский климат и условия для жизни людей там не соответствуют современным стандартам. По его мнению, большого интереса к проживанию в будущих новых городах не будет.

Данные опасения подтверждают и статистические данные — все сибирские субъекты, входящие в состав России, в последние годы быстро теряют население. Исключение — Новосибирск и Красноярск, но и там инфраструктура остро нуждается в модернизации. Такие города, как Томск и Иркутск, их жителям не нравятся, и люди переезжают в основном в европейскую часть России. Уже сейчас в западной части России проживают 135 миллионов человек, а в восточной — всего семь миллионов.

Российские власти стараются уже много лет остановить отток населения из Сибири. Появилось несколько программ, которые должны помочь вернуть людей: «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека», «Арктический гектар». Ещё в 2019 году Владимир Путин поставил перед правительством задачу — придумать, как сделать Сибирь связующим звеном между рынками России, Китая и Восточной Европы. По замыслу Кремля, инвесторов должна привлечь данная идея. По мнению президента, привлекательным этот регион должны сделать три триллиона рублей, выделенные из государственного бюджета.

Однако, как заключает автор статьи, идея построить Электроград стара и продолжает царскую и советскую концепцию развития Сибири, однако эта концепция устаревшая. По словам главы новосибирского отделения Фонда развития гражданского общества Константина Антонова, в Сибири уже сейчас много умирающих городов, из которых бегут люди. И, чтобы они добровольно переехали в новый сибирский гигантский город, окружённый шахтами и трубами, им придётся предложить очень большие деньги.