SVT: дешёвое жильё для всех — в Швеции с помощью 3D-принтера напечатали первый дом

В Швеции с помощью 3D-принтера напечатали первый дом площадью 24 квадратных метра, что даёт надежду на то, что в скором времени инженеры смогут строить дешёвое жильё для всех, пишет SVT. По мнению экспертов, хотя эту технологию ещё нужно дорабатывать, благодаря ей будет возможно строить дома быстрее, а также сэкономить на стройматериалах.

126 слоёв бетона общей протяжённостью в 2,7 км — в Швеции с помощью 3D-принтера напечатали первый дом площадью в 24 квадратных метра, пишет SVT.

«План в том, чтобы изменить весь рынок жилья. Мы хотим печатать дешёвые дома для всех», — заявил руководитель проекта Тобиас фон Хаслинген.

В последние годы печать домов с помощью 3D-принтеров становится всё более горячим трендом. В Калифорнии, например, более тысячи человек стоят в очереди на переезд в такие дома. Кроме того, в начале этого года в Европе в напечатанный дом въехали первые люди — ими стала одна голландская пара.

При поддержке Шведского энергетического управления в этой стране удалось напечатать первый дом. При этом многие надеются, что в будущем благодаря этой технологии удастся как снизить затраты, так и сократить сроки строительства. Кроме того, предполагается, что 3D-печать даст большую свободу в плане выбора проектов домов, а также снизит количество необходимых для строительства материалов.

«По-моему, это один из способов роботизации строительной отрасли будущего», — считает фон Хаслинген.

Профессор промышленного и устойчивого строительства Ларс Стен из Технологического университета Лулео, считает, что технология представляет определённый интерес. Тем не менее, по его словам, целесообразность такого технического решения ещё необходимо доказать.

«Строительство каркасов для домов относительно выгодно в экономическом плане. Но технология должна обеспечивать куда более быстрое строительство, а качество бетона должно быть лучше, если с помощью 3D-печати вы собираетесь строить целые дома», — отметил он.

По его словам, эту технологию необходимо как следует протестировать и изучить, однако 3D-печать обладает серьёзными преимуществами в плане производства деталей дома.

«Я не вполне понимаю, каких качеств, которые нельзя получить с помощью современных строительных методов, можно добиться с помощью этой технологии. С другой же стороны, у дела создания передовых и уникальных элементов домов определённо есть будущее», — объяснил Ларс Стен.

Первый в Швеции напечатанный на 3D-принтере дом будет выставлен на обозрение публики в городе Тумба. При этом Тобиас фон Хаслинген настроен оптимистично.

«Это наша первая крупная печать, и мы показали, что можем строить в высоту, и в этом случае ничего не разваливается. Качество будет становиться только лучше и лучше», — уверен он.

Следующий шаг — модернизация технологии для полноценного промышленного использования. Прямо сейчас энтузиасты 3D-печати строят новый принтер, способный по идее создавать дома размером 20 х 15 х 10 метров. Предположительно, работа над ним окончится к началу 2022 года.